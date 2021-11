Elchingen

vor 19 Min.

Abfall wird teurer: In Elchingen steigen nächstes Jahr die Müllgebühren

Ab Januar werden die Müllgebühren in Elchingen erhöht. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Plus Im nächsten Jahr werden die Müllgebühren in Elchingen erhöht. Die Bürgerinnen und Bürger müssen künftig 13 bis 14 Prozent mehr bezahlen.

Von Andreas Brücken

Für einige Leistungen der Gemeinde müssen Elchinger Bürger in der Zukunft tiefer in die Tasche greifen. So kostet das Mitteilungsblatt ab dem kommenden Jahr 26 Euro statt bisher 25 Euro. Deutlich spürbarer werden die höheren Gebührensätze für die Abfallentsorgung ausfallen. Je nach Tonne 13 bis 14 Prozent soll die Steigerung zum Jahreswechsel betragen. Die neue Satzung hat der Gemeinderat Elchingen beschlossen.

