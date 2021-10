Anhänger löst sich bei Unfall auf der A8, zwei Autos kommen von der Fahrbahn ab

Eine Fahrerin passt nicht auf, es kommt zum Unfall nahe Elchingen. Eine Frau wird leicht verletzt, drei Autos werden leicht beschädigt.

Bei einem Auffahrunfall auf der A8 bei Elchingen hat sich ein Anhänger gelöst, ist von der rechten auf die linke Spur gekommen und dort auf der Seite liegen geblieben. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau leicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Am Sonntagmorgen um 9 Uhr war eine 30-jährige Autofahrerin, die auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung München unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Oberelchingen aus Unachtsamkeit auf das vor ihr fahrende Auto-Anhänger-Gespann aufgefahren. Durch den Zusammenstoß löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug, kippte auf die Seite und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen.

Das Zugfahrzeug, in dem ein 70-jähriger Mann und seine 61-jährige Ehefrau unterwegs waren, schleuderte und kam, ebenso wie der unfallverursachende Wagen, nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Die 30-jährige Unfallfahrerin sowie ihr Ehemann und die beiden Kinder blieben unverletzt. Die 61-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeuggespanns wurde leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

An den beiden Fahrzeugen entstand Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Der Schaden an der Mittelschutzplanke sowie an einem umgerissenen Verkehrszeichen wird auf 1500 Euro geschätzt. Zudem konnte ein nachfolgendes Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile, hierbei entstand ein weiterer Schaden von etwa 1000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung musste die A8 teilweise gesperrt werden. Dies übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Thalfingen und Elchingen, die mit zahlreichen Kräften vor Ort waren. Gegen die 30-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

