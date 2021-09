Auto prallt auf A8 gegen Leitpfosten und fährt in Maisfeld

Ein Mann ist mit seinem Wagen bei Elchingen von der Autobahn abgekommen. Das Auto kam in einem Maisfeld zum Stehen.

Beim Griff nach seinem Kaffeebecher ist der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Freitag gegen 9.30 Uhr der Polizei zufolge nach rechts von der A8 abgekommen. Der Wagen überfuhr einen Leitpfosten und fuhr anschließend circa 100 Meter in ein angrenzendes Maisfeld und kam dort zum Stehen.

Bei dem Unfall in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Oberelchingen wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von lediglich 50 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen ist am selben Tag auch ein 32-jähriger Autofahrer, der auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war. Um 07.35 Uhr geriet er am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Betongleitwand. Der 32-Jährige blieb unverletzt, den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf 5000 Euro. (AZ)