Autofahrer landet spektakulär in Thalfinger Kreisverkehr

Ein 82-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab, verliert die Kontrolle und schanzte über eine Verkehrsinsel auf den Kreisverkehr in der Ortsmitte.

Im Elchinger Ortsteil Thalfingen hat sich laut Polizeibericht am späten Samstagabend ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet: Ein 82-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und "schanzte" über eine Verkehrsinsel auf den Kreisverkehr in der Ortsmitte, wo er inmitten von meterhohen Gebüschen zum Stehen kam.

Thalfingen: Auto landet im Kreisverkehr, die Feuerwehr hilft

Die herbeigerufene Feuerwehr entfernte die Büsche im Bereich der Fahrertüre und befreite den 82-Jährigen, der komplett unverletzt blieb. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug, sowie dem Kreisverkehr ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Kreisverkehr musste in Fahrrichtung Ulm für eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Thalfingen kümmerte sich um die Verkehrsregelung und Absicherung bei der Bergung des Fahrzeugs.

Autofahrer filmt Kreisverkehr-Unfall mit dem Handy mit



Während die Polizei den Unfall aufnahm, fuhr ein Autofahrer auf den Kreisverkehr zu, der offensichtlich in seiner Hand ein Mobiltelefon hielt und das Geschehen an der Unfallstelle zu filmen versuchte. Dabei übersah er einen Polizeibeamten, der direkt neben ihm am Fahrbahnrand stand und ihn dabei beobachtete. Gegen den Autofahrer leitet die Polizei ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren ein. Ihm blüht ein hohes Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. (AZ)