Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht Unfall in Elchingen

Ein Auto kommt von der Straße ab und bleibt auf dem Grünstreifen stehen. Der Fahrer hatte Alkohol und Drogen konsumiert. Zudem besitzt er keinen Führerschein.

Die Polizei hat am Mittwoch kurz vor 20 Uhr in Elchingen einen Unfallwagen in der Weißinger Straße gefunden. Dieser kam von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen, teils in einem Zaun steckend, zum Stehen. Am Fahrzeug selbst fanden die Beamten jedoch keine Personen vor.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Fahrer in der Nähe des Unfallortes gefunden werden. Dieser stand deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, was, nach Angabe der Polizei, die Ursache für den Unfall war.

Am Zaun entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Der Schaden am Auto wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt.

Wie sich zudem herausstellte, hat der 47-Jährige keinen Führerschein. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AZ)