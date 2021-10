Elchingen schafft Platz für mehr Urnengräber auf dem Friedhof

Plus Die Gemeinde Elchingen folgt einem bundesweiten Trend und schafft Platz für mehr Urnengräber. Zudem soll der Zugang verbessert werden.

Grabfelder ohne Grabmale, dazu zahlreiche Lücken in den einstmals durchgehenden Grabreihen. Dieses Bild bietet sich heute vielen Friedhofsbesuchern und ist Folge des Trends zu immer günstigeren und kleineren Urnengräbern. Darauf reagiert die Gemeinde Elchingen. Die zusätzlichen Felder für Urnengräber in Unterelchingen sind nicht die einzige Veränderung auf dem Friedhof.