Flucht vor Taliban endet in Elchingen: Vier Afghanen verstecken sich in Lkw

Vier Afghanen fliehen vor der Taliban aus ihrer Heimat. Von Rumänien aus kommen sie als blinde Passagier auf einem Lkw nach Deutschland in den Landkreis Neu-Ulm.

Bei seiner Ankunft bei einer Spedition in der Gewerbestraße in Unterelchingen am Mittwochvormittag hat ein Lkw-Fahrer bemerkt, dass sich auf seiner Ladefläche Personen befinden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um vier Afghanen, die vor der Taliban geflüchtet sind. Gegen den Lkw-Fahrer wurden nun Ermittlungen wegen des Verdachtes der Schleusung eingeleitet.

Eine hinzugezogene Streife der Polizei konnten die vier männlichen Personen feststellen. Wie sich im Nachgang herausstellte, versteckten sie sich in Rumänien auf der Ladefläche des Lkw. Dort verbrachten sie mehrere Tage.

Landratsamt Neu-Ulm quartiert Afghanen in Unterkünften ein

Alle vier Personen im Alter zwischen 15 und 28 Jahren beantragten Asyl und wurden in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Landratsamtes Neu-Ulm in entsprechende Unterkünfte einquartiert.

Wie kürzlich berichtet, hat der Landkreis Neu-Ulm in seinem Asylunterkünften noch Platz. Insgesamt leben im Kreis Neu-Ulm 830 Flüchtlinge, davon die meisten in Neu-Ulm (367). Weitere leben in Nersingen (54), Senden (48), Vöhringen (73), Elchingen (29), Illertissen (104), Altenstadt (48), Pfaffenhofen (34), Weißenhorn (60) und Roggenburg (13). (AZ/krom)

