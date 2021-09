Freie Wähler Elchingen werfen der Verwaltung Versäumnisse vor

Plus Die UFWG Elchingen wählt einen neuen Vorstand und kritisiert die Verwaltung. Im Gemeinderat ist die Stimmung aus ihrer Sicht besser geworden.

Die Unabhängige Freie Wähler-Gemeinschaft Elchingen (UFWG) hat einen neuen Vorstand. Nachdem der bisherige Vorsitzende Matthias Bloching aus Zeitgründen sein Amt zur Verfügung stellte und auch sein Stellvertreter Christian Schurr aufhörte, ging es bei der Jahreshauptversammlung in den Oberelchinger Klosterbräustuben um eine neue Führung.