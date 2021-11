Elchingen

Genaue Pläne vorgestellt: So läuft der A8-Ausbau bei Elchingen ab

Plus Im März 2022 beginnen die Arbeiten am Elchinger Kreuz, das fast komplett neu errichtet werden muss, um dem Verkehr der Zukunft gewachsen zu sein. Was geplant ist.

Von Ronald Hinzpeter

Die Zukunftsvision sieht so aus: Auf der Autobahn A8 wird der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Ulm West und dem Kreuz Elchingen nicht mehr nur auf insgesamt vier Spuren fließen oder manchmal eher kriechen, sondern auf sechs dahinströmen, auf drei in jeder Fahrtrichtung. Doch bis dieses Nadelöhr in der wichtigsten Verkehrsachse Süddeutschlands verschwindet, werden rund zehn Jahre vergehen. So lange dauert es, die A8 zu verbreitern, denn zunächst muss am Autobahnkreuz so ziemlich alles neu gebaut werden, um den Anforderungen kommender Jahrzehnte gerecht zu werden. Wie das alles vonstatten gehen soll, wurde am Montag in Elchingen vorgestellt. Das Oberelchinger Vidal-Haus war für die Präsentation gut gewählt, schließlich ist die Gemeinde vom Ausbau der Asphaltachse ganz massiv betroffen, nicht nur durch die Bauarbeiten, sondern auch durch den zu erwartenden anschwellenden Lärm.

