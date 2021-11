Haushaltsberatungen: Elchingen steht vor einem strikten Sparkurs

Plus Ein Schuldenberg lastet auf Elchingen. Bei der Vorberatung des Haushalts ist deshalb klar: Die Gemeinde muss sparen und jeden Cent umdrehen.

Ein düsteres Bild zeichnet sich derzeit beim Blick in die Finanzkasse der Gemeinde Elchingen ab. Ein Schuldenberg von rund 3,5 Millionen Euro lastet in Zukunft auf dem Haushalt. Umgerechnet auf jeden Bürger der Gemeinde liegt der jeweilige Schuldenstand bei 458 Euro und steigt bereits im kommenden Jahr auf 827 Euro. Für 2025 prophezeite der Gemeindekämmerer André Lassen eine pro Kopfverschuldung von durchschnittlich 1186 Euro. Dementsprechend einig waren sich deshalb die Mitglieder des Haupt- und Finanzauschusses, bei dem jüngst der Haushaltsplanentwurf vorgestellt wurde.