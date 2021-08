Elchingen/Langenau

18:58 Uhr

Stromausfall legt zahlreiche Haushalte lahm

In zahlreichen Haushalten in Elchingen und Langenau blieb am Freitag der Strom weg.

In zahlreichen Haushalten in Elchingen und Langenau blieb am Freitag der Strom weg.

Ein Stromausfall hat am Freitag Vormittag zahlreiche Haushalte in Elchingen und Langenau zumindest zeitweilig lahmgelegt. Der Netzbetreiber ENBW ODR gibt an, dass in seinem Verantwortungsbereich einige hundert Haushalte sowie bis zu 200 Gewerbebetriebe betroffen gewesen seien. Der Ausfall habe auch Auswirkungen auf einen weiteren Netzbetreiber gehabt, so die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Netzwerkstörung könnte Ursache für den Stromausfall bei Ulm sein Dort sollen es bis zu 1500 Haushalte gewesen sein. Kurz nach 10.30 Uhr setzte die Energieversorgung aus, teilweise dauerte es bis Mittag, andernorts angeblich bis in die Abendstunden, bis die Versorgung wieder hergestellt war. Ursache soll eine Netzstörung in einem Umspannwerk gewesen sein. (AZ)

Themen folgen