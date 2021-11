Elchingen

vor 47 Min.

Mathilde Hucker packt überall dort an, wo in Elchingen Hilfe gebraucht wird

Mathilde Hucker (links) aus Unterelchingen erhielt kürzlich die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste. Bei einem Festakt in Augsburg verlieh ihr Staatsministerin Carolina Trautner die Auszeichnung.

Plus Für ihr vielfältiges Engagement erhält Mathilde Hucker die Bayerische Sozialmedaille für soziale Verdienste. Ihr ist aber etwas anderes wichtig.

Von Andreas Brücken

Mathilde Hucker ist keiner der Menschen, die um ihr ehrenamtliches Engagement ein großes Aufsehen machen. Sie packt überall dort an, wo in Elchingen Hilfe gebraucht wird. Kürzlich ist sie dafür in Augsburg mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet worden.

