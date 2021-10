Elchingen

vor 18 Min.

Neues Feuerwehrhaus: Elchingen bringt das Projekt voran

Plus Zu eng, zu unsicher: Die Feuerwehren von Ober- und Unterelchingen brauchen ein neues Haus. Das Projekt schreitet voran. Doch was ist mit Bäumen und Grünflächen?

Von Andreas Brücken

In den Ober- und Unterelchinger Feuerwehrhäusern geht es eng her und der Brandschutz ist zum Teil mangelhaft. Deshalb sind sich alle Mitglieder des Gemeinderats einig, dass ein Neubau für die Einsatzkräfte nicht nur wünschenswert, sondern dringend notwendig ist. Abhilfe soll die Zusammenlegung der beiden Wehren unter einem Dach südwestlich des Autobahnkreuzes in Unterelchingen bringen.

