Polizei fasst gesuchten Räuber bei Autobahn-Kontrolle bei Elchingen

Erst bemerken Polizisten bei einer Kontrolle auf der A8, dass die Ausweise von vier Männern gefälscht sind. Dann kommen sie weiteren Taten auf die Spur.

Bei einer Kontrolle auf der A8 ist der Polizei ein nach eigenen Angaben "herausragender Fahndungstreffer" gelungen: Ein 25 Jahre alter Serbe sitzt seit Dienstagvormittag in Haft. Drei weitere Männer sind schon seit Montag wieder frei, mussten aber Sicherheitsleistungen im vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen.

Das ist geschehen: Am späten Montagnachmittag kontrollierten Zivilfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm auf der A8 bei Elchingen ein mit vier Männern vollbesetztes Auto. Der Fahrer zeigte einen moldauischen Führerschein vor und wies sich mit einer rumänischen ID-Karte aus. Die drei weiteren Insassen zeigten einen rumänischen und zwei kroatische Ausweise vor. Bei näherer Betrachtung konnten die Fahnder allerdings erkennen, dass es sich bei allen vier Ausweisen um Totalfälschungen handelte. Ermittlungen ergaben, dass die Männer vortäuschten, EU-Bürger zu sein, um in den Genuss der erleichterten Aufenthaltsbeschränkung zu fallen. Tatsächlich handelte es sich um vier Serben im Alter von 23, 25, 36 und 54 Jahren.

Polizei kontrolliert Auto auf A8 bei Elchingen und fasst gesuchten Räuber

Der 25-Jährige wurde zudem von Serbien mit einem internationalen Haftbefehl wegen Raubes gesucht und hatte eine geringe Menge Marihuana dabei. Der Mann wurde verhaftet und musste die Nacht in der Neu-Ulmer Haftzelle verbringen. Am Dienstagvormittag wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welcher den Haftbefehl bestätigte. Der 25-jährige Serbe wurde daraufhin in ein Gefängnis gebracht. Die anderen drei Männer mussten Sicherheitsleistungen im vierstelligen Bereich hinterlegen und wurden bereits am Montag wieder entlassen. Die vier falschen Ausweise und das Rauschgift wurden beschlagnahmt.

(AZ)

