Schwerer Lkw-Unfall bei Elchingen: Vier Personen wohl betroffen

Nach einem Unfall mit einem Lkw und zwei Pkw läuft derzeit ein Rettungseinsatz in Elchingen.

In der Hauptstraße in Elchingen an der T-Kreuzung in Richtung Langenau ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Unfall passiert. Nach ersten, ungesicherten Informationen sind daran ein Lkw und zwei Pkw sowie insgesamt vier Personen beteiligt.

Ob und wenn ja, wie schwer dabei jemand verletzt wurde, ist noch unklar. Einsatzkräfte seien eben erst eingetroffen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. (AZ)

Weitere Informationen folgen.

