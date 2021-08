Stadtranderholung: Basteln an der Hütte macht in Elchingen auch im Regen Spaß

Plus Etwa 100 Kinder genießen ihren Ferienaufenthalt bei der Stadtranderholung Elchingen. Die Vorbereitung war diesmal kompliziert.

Die Stadtranderholung in Elchingen für die Kinder war fast bis zuletzt ein Wettlauf mit den ständig wechselnden Coronabestimmungen, Hygienevorschriften und den jüngst wieder steigenden Inszidenzzahlen. Matthias Lux wollte sich als Organisator der Ferienmaßnahme dennoch nicht entmutigen lassen und stemmte mit nur vier Wochen Vorlaufzeit das komplette Programm für die Buben und Mädchen.