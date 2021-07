85-Jährige aus Thalfingen weiter vermisst: Gezielte Suche eingestellt

Mit Hunden, Hubschrauber und Hunderten Helfern wurde nach der vermissten Frau bei Thalfingen gesucht. Ohne Erfolg. Die gezielte Suche wurde nun eingestellt.

Wo ist Christel Vogt? Seit Donnerstag gilt die 85-Jährige als vermisst. Die Bewohnerin eines Seniorenheims in Thalfingen wurde dort am frühen Morgen das letzte Mal gesehen.

Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht, DLRG und Rettungsdiensten suchten seither nach der dementen Frau. Am Donnerstag, am Freitag - und auch am Samstag mit Spürhunden. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Doch weiterhin fehlt von der 85-Jährigen jede Spur.

Die gezielte und groß angelegte Suche wurde daher jetzt eingestellt. "Alles, wozu man Hinweise bekommen hat, wurde abgesucht", erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Aber ohne Erfolg. "Irgendwann sind die Möglichkeiten erschöpft." Im Rahmen der normalen Fahndungsmaßnahmen werde jedoch weiter nach der Frau gesucht. Sprich: Streifen der Polizei halten ihre Augen weiter offen.

So wird die Vermisste aus Thalfingen beschrieben

Christel Vogt ist circa 1,65 Meter groß, schlank und trägt eine graue Kurzhaarfrisur mit welligen Haaren. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hatte die 85-Jährige eine beige- oder rosafarbene Schlafanzughose und eine blaue Fleecejacke an. Dazu trug sie Schlappen.

Die Polizei hat die gezielte Suche nach der vermissten Christel Vogt eingestellt. Foto: Polizei

Die Vermisste war laut Polizei vermutlich zu Fuß unterwegs. Jedoch kann eine Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ausgeschlossen werden.

Wer die Frau gesehen hat oder weiß, wo sie sich derzeit aufhält, wird um Verständigung der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder des Polizeinotrufs unter 110 gebeten. (krom)