Feuerwehr Thalfingen bekommt neues Fahrzeug - nur wann?

Plus Das älteste Feuerwehrauto in Elchingen soll ersetzt werden. Unklar ist aber, bis wann das neue Fahrzeug ausgeliefert werden kann.

Von Andreas Brücken

Unzählige Menschen engagieren sich ehrenamtlich dafür, bei Verkehrsunfällen, Umweltkatastrophen oder Bränden zu helfen. Voraussetzung dafür ist unter anderem die technisch einwandfreie Ausstattung der Mannschaften. Auch in der Feuerwehr Thalfingen halten die Gerätewarte das Equipment in Ordnung. Bürgermeister Joachim Eisenkolb lobte jüngst in der Gemeinderatssitzung die Arbeit der freiwilligen Helfer: Dass die Feuerwehrfahrzeuge über so viele Jahre im Einsatz seien, sei ein Verdienst der Gerätwarte. Mit rund 30 Jahren Betriebszeit ist das Löschgruppenfahrzeug in Thalfingen das älteste Feuerwehrauto der Gemeinde. Deshalb besteht Handlungsbedarf.

