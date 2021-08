Elchingen-Thalfingen

vor 52 Min.

Nach Unfall im Kreisverkehr: Was geschieht mit der kaputten Kuh?

Plus Ein Autofahrer "erlegt" einen Bronze-Stier im Kreisverkehr bei Thalfingen. Seit zehn Jahren stand die Skulptur dort. Was passiert jetzt damit?

Von Dagmar Hub

Einen Moment lang drängte sich sonntäglichen Spaziergängern am Kreisverkehr beim Thalfinger Ortseingang auf, was man sonst eigentlich selten zu tun verführt ist: in ein Kunstwerk aus Metall menschliche Gefühle zu interpretieren. Der nach einem Unfall auf dem Hügel des Kreisverkehrs verbliebene Bronze-Stier schien entsetzt und hilflos auf seine schwer beschädigte Partnerin zu blicken, die ein Autofahrer am Samstagabend bei einem Unfall quasi "erlegt" hatte und die in Gras und Gestrüpp liegen blieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen