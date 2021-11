Elchingen/Ulm

06:30 Uhr

Mann aus der Donau gerettet: Lebensretter erzählen von ihrem Einsatz

Plus Mehrere Zufälle führen drei Ulmer Soldaten zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Sie ziehen einen Mann bei Elchingen aus der Donau und werden dafür geehrt.

Von Sebastian Mayr

Wäre Elchingen nicht so schön, dann würde ein Mann heute nicht mehr leben. Und hätten eine Soldatin und zwei Soldaten am 24. September 2020 nur ein paar Hundert Meter weiter flussaufwärts geparkt, dann wäre der Mann in der Donau ertrunken. Bei einem Leistungsmarsch wurde das Trio auf Höhe des Schützensees auf den Verunglückten aufmerksam und rettete ihn vor dem Ertrinken. Einer der Soldaten sagt heute: "Dass das so zack-zack ging, hat schon mit der Bundeswehr zu tun."

