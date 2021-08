Wer hat in Thalfingen mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen?

Ein besorgter Katzenbesitzer aus Thalfingen hat Anzeige erstattet. Sein Haustier wurde mit einem Luftgewehr angeschossen. Die Polizei ermittelt.

Von Luftgewehrschüssen auf eine Katze berichtet die Polizei Neu-Ulm: Am Freitagnachmittag habe ein besorgter Katzenbesitzer die Polizeiinspektion aufgesucht, um Anzeige zu erstatten, heißt es im Polizeireport. Die Katze des Mannes wurde am Sonntag, 1. August, wohl zwischen 12 und 15 Uhr, im Bereich der Stutzelestraße in Thalfingen von einer bislang unbekannten Person mit einem Luftgewehr angeschossen. Das ergab eine Röntgenaufnahme der Katze.

Luftgewehrschüsse auf Katze, Polizei ermittelt

Die Behandlungskosten belaufen sich laut Polizei auf 500 bis 1000 Euro. Gegen die unbekannte Person, die die Tat begangen hat, hat die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt Hinweise auf den Täter und auf ähnliche Vorfälle unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)