Wo bleiben in Elchingen die Wiesenblumen?

Plus Eigentlich wollten die Elchinger auf Grünstreifen in ihrer Gemeinde durch Aussaaten mehr insektenfreundliche Natur etablieren. Doch das Ergebnis enttäuscht.

Dem Wissenschaftler und Nobelpreisträger Albert Einstein wird das Zitat zugesprochen, dass zuerst die Bienen aussterben würden und dann der Mensch. Und tatsächlich warnen Fachleute seit einigen Jahren davor, dass durch den steten Rückgang der Insekten ein Verlust der gesamten Artenvielfalt drohe. Elchingen will dem entgegenwirken.