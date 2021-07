Zahl der Pflanzen bei Elchingen an der Donau hat sich verdoppelt

Plus Die ökologische Aufwertung nahe der Staustufe ist abgeschlossen. Und schon jetzt zeigt sich, was die Arbeiten bewirkt haben. Wird das Modell zum Vorbild?

Die Umgestaltung der Donau im Bereich der Staustufe Oberelchingen ist nahezu abgeschlossen – sie gilt als Erfolg für Flora und Fauna: Es sind viele Arten zu beobachten, so wie Eisvögel und Blässhühner. Und auch die Pflanzenvielfalt hat zugenommen. Was ist neu? Ein Streifzug.