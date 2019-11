vor 18 Min.

Elchinger beschweren sich über Monologe des Bürgermeisters

Mehrheit der Elchinger will Ablauf der Bürgerversammlung aber beibehalten. Einige Bürger bangen um den Schatten auf dem Thalfinger Dorfplatz.

Von Andreas Brücken

Auch wenn Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb die jährliche Bürgerversammlung der Gemeinde ähnlich wie die meisten seiner Amtskollegen im Landkreis abhält, hat sich bereits im Vorfeld vereinzelt Kritik unter den Besuchern über das Format der Veranstaltung breit gemacht. Von einem Monolog des Rathauschefs und „zuwenig Zeit und Raum für die Belange der Bürger“ war zu hören. Mario Jabs, Mitglied der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft (UFWG), forderte Eisenkolb in der Versammlung schließlich dazu auf, den Ablauf der Veranstaltung in Zukunft zu ändern.

Der Rathauschef gab das Thema sogleich an die Anwesenden weiter – und bat um eine Abstimmung als Stimmungsbild. Dabei stellte sich heraus: Nur sechs der etwa 70 Anwesenden stimmten waren dafür, die Bürgerversammlung zu ändern.

Rund eine Stunde sprach Eisenkolb zu Beginn über die Entwicklung der Gemeinde im vergangenen Jahr. Einnahmen von rund zehn Millionen Euro sind, ähnlich wie in den vorhergehenden Jahren in der Gemeindekasse zu verzeichnet. Nach den Abgaben an den Freistaat, den Landkreis und Kosten für Schulen, Kindergarten, Feuerwehr oder Wasserversorgung bleiben noch rund 3,2 Millionen Rücklagen im Gemeindehaushalt. „Den Ausgaben stehen konkrete Sachwerte gegenüber, die sich sehen lassen können“, erklärte Eisenkolb und wies auf die vergangenen Großprojekte wir die Schulsanierung, oder die Schaffung von neuem Wohnraum an der Thalfinger Straße oder der Mühlau hin.

Bürgerversammlung in Elchingen: Bürger haben Fragen zum Thalfinger Dorfplatz

Zähneknirschend erwähnte der Rathauschef die Sanierung des Vorplatz an der Klosterkirche: „Nix war’s, aber die Knochen sind jetzt alle wieder zugeschüttet.“ Ausgrabungen historischer Funde hatten die Arbeiten verlängert und die Kosten in die Höhe getrieben.

Als Dauerbrenner brachte Johann Wuchenauer den Bürgerbus zur Sprache. Eisenkolb erklärte dazu, dass das Bürgerprojekt, dessen Kosten von einem Gutachter auf etwa 100.000 Euro geschätzt wurde, derzeit noch in Abstimmung mit den Anbietern der öffentlichen Nahverkehre sind. Erst in etwa zwei Jahren könnten hier konkrete Ergebnisse genannt werden.

Der Straßenverkehr blieb weiter ein Thema, dass die Bürger offenkundig beschäftigt: So schlug ein Besucher vor, an der Kreuzung der Nersinger Straße zur Glockerau einen Kreisverkehr anzulegen, um die Situation dort zu entschärfen. Der Bürgermeister erklärte, dass für die betreffende Kreuzung das Landratsamt zuständig sei. Doch er werde sich mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen.

Auch die geplante Sanierung des Thalfinger Dorfplatz war Thema: Landschaftsarchitektin Dörthe Seliger stellte den Besuchern das Projekt vor. Weil die Kastanienbäume gefällt werden sollen, machten sich Besucher Sorgen, dass im Sommer ohne schattenspendende Bäume die Hitze unerträglich werde. Hier soll aber eine Ersatzpflanzung Abhilfe schaffen, sagte Seliger.

Das könnte Sie auch interessieren: