Elchingerin will Miss Germany werden

Naomi Niedermeier aus Elchingen will Miss Germany 2021 werden. Mit ihrer Kandidatur will sich die 24-Jährige eine Plattform verschaffen, um auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.

Von Michael Kroha

Frohnatur, Hundemama und Diplomjuristin: So würde sich Naomi Niedermeier am ehesten selbst beschreiben. Die 24-Jährige aus Unterelchingen will Miss Germany 2021 werden und sich so vor allem eine Plattform verschaffen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Frauen hätten es in der Gesellschaft immer noch schwieriger, sagt sie. Ihre Botschaft: „Als Frau kannst du alles erreichen, was du willst.“ Doch noch wichtiger als die Chancengleichheit der Geschlechter ist ihr ein anderes Thema. Eine gewisse Rolle spielt auch ihr Freund, der ehemalige Ulmer Basketballer Ismet Akpinar, der mittlerweile in der Türkei sein Geld verdient.

Über 15000 Frauen haben sich für die Wahl zur Miss Germany 2021 beworben. Eine Jury hat daraus die schönsten zehn für Bayern ausgewählt. Eine davon ist Naomi Niedermeier. Aktuell läuft ein Online-Voting. Kommt sie hier unter die Top Drei, ist sie eine Runde weiter. Eine Jury kürt dann die Siegerinnen der jeweiligen Bundesländer, die Ende Februar 2021 zum großen Finale im Europa-Park in Rust zusammenkommen.

Die Entscheidung, überhaupt daran teilzunehmen, sei recht spontan gefallen, sagt Niedermeier. Auf Instagram habe sie das neue Konzept der Miss-Wahl entdeckt. Gesucht werden demnach nicht mehr nur die schönsten Frauen, sondern die Kandidatinnen sollen auch für etwas stehen, eine Geschichte mit sich bringen, eine „Vorbildfunktion“ einnehmen. „Das hat mich sehr interessiert“, sagt Niedermeier.

Als sie ihre Bewerbung beinahe wieder vergessen hatte, kam dann doch noch die Zusage. Nach Gesprächen mit ihrem Partner und ihrer Familie habe sie sich entschieden, mitzumachen. Am Anfang hätten diese sich gewundert. „Ich habe ihnen aber erklärt, dass es nicht mehr nur ein Schönheitswettbewerb ist. Dann waren alle begeistert und stehen jetzt hinter mir“, sagt sie. „Ich habe ein Ziel – und das muss man nach draußen tragen.“

Naomi Niedermeier liegt vor allem das Tierwohl am Herzen. „Ich bin ein unfassbar großer Tierfreund. Ich kann nicht an einem Tier vorbeigehen, dem es nicht gut geht“, sagt sie. Gerade jetzt in der Corona-Zeit würden die Probleme in den Tierheimen deutlich. Die Spenden fehlen und durch den Überlauf sei keine gerechte Haltung mehr möglich. Sie selbst hat auch einen Hund. Nelly heißt ihre französische Bulldogge.

Ohnehin sei die 24-Jährige groß geworden mit Tieren: Nancy heißt der Labrador aus ihrem Elternhaus in Elchingen, wo Niedermeier ein bekannter Name ist. Ihr Vater Rudolf sitzt im Gemeinderat und betreibt die Markthalle, wo es frische und regionale Produkte gibt. Ihren beiden Onkel gehört ein Fitness- und Gesundheitszentrum sowie ein Handwerksbetrieb für Elektrotechnik. Naomi absolvierte nach ihrem Abitur am Humboldt-Gymnasium in Ulm ein Jura-Studium in Konstanz. Ihr Erstes Staatsexamen hat sie erfolgreich hinter sich gebracht, am 1. Oktober startet die 24-Jährige am Landgericht in Ulm in ihr Referendariat. In zwei Jahren ist sie Volljuristin.

Später will sie sich auf Patent- und Markenschutzrecht spezialisieren. Darauf aufmerksam geworden ist sie während ihres zwischengeschobenen, einjährigen Studiums an der Universität in Istanbul, wo sie ihren sogenannten LLM (Master of Laws) abgeschlossen hat. „Eine Vorlesung darüber hat mir so sehr gefallen, dass ich angefangen habe, mich näher damit zu beschäftigen.“

In die Türkei verschlagen hat es die Tierfreundin aber nicht nur wegen ihres Master-Studiums, sondern auch ein bisschen wegen der Liebe. „Manchmal sind Opfer groß“, scherzt sie. Bei einem Heimspiel der Ulmer Basketballer arbeitete Niedermeier einst als Hostess. „Ich kannte die Spieler nicht, ich hatte keine Ahnung von Basketball.“ Ihr jetziger Freund, Ismet Akpinar, sei ihr damals gleich aufgefallen. Es habe Blickkontakt gegeben – offenbar mit bleibendem Eindruck: Zu Hause suchte sie nach dem Trikotnamen Akpinar bei Instagram, verschickte gleich eine Anfrage an ihn und nur eine Minute später kam auch eine Nachricht: „Sind Sie die hübsche Frau, die so geguckt hat?“, habe er gefragt. „Und dann kam das so“, sagt sie heute.

Akpinar spielt nach Stationen bei Besiktas Istanbul und Bayern München mittlerweile für Bahcesehir Basketbol wieder in der Türkei. „Ich war schon immer gern und viel auf Reisen“, sagt Niedermeier über die anstehende Fernbeziehung. Dass sie zum Teil – vor allem in der Basketballwelt – als Spielerfrau abgestempelt werden könnte, damit habe sie sich anfangs „schwer“ getan. Aber auch aus diesem Grund will sie über die Miss-Wahl zeigen: „Ich bin meine eigene Frau, ich habe meine eigenen Ziele und ich definiere mich nicht über meinen Partner.“

Am heutigen Montag fliegt Niedermeier wieder in die Türkei. Es könnte wegen Corona womöglich der letzte Besuch für längere Zeit sein. Die Türkei wird zum Teil als Risikogebiet eingestuft. Fünf Tage Quarantäne seien deshalb ab 1. Oktober nach Rückkehr Pflicht. „Wenn sich daran nichts ändert, muss ich meinen Urlaub dafür hernehmen“, sagt Niedermeier. Oder sie muss eben noch länger warten – womöglich bis nach dem Winter. Dann aber könnte der Trubel um ihre Reise größer sein. Im Februar nächsten Jahres soll nämlich die Entscheidung über die Miss Germany 2021 fallen.

