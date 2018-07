07:00 Uhr

Elektro-Schub für den Nahverkehr in der Region

Die Firma Gairing nimmt in Neu-Ulm den ersten Hybrid-Bus in der Region in Betrieb. Doch das soll nur der nächste Schritt auf dem Weg zum ÖPNV der Zukunft sein.

Von Michael Ruddigkeit

Er verbraucht weniger Kraftstoff, stößt weniger Schadstoffe aus und ist leiser als herkömmliche Busse: Das Neu-Ulmer Familienunternehmen Gairing hat jetzt den ersten diesel-elektrischen Linienbus im Bereich des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (Ding) in Betrieb genommen – also in Ulm, im Kreis Neu-Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach. Vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wurde der neue Hybrid-Bus vorgestellt.

„Nach unserer Meinung besitzt der Citaro hybrid im Gegensatz zu Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb ein optimales Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen“, erläuterte Sandra Schnarrenberger, die geschäftsführende Gesellschafterin von Gairing. Der Hybridantrieb des Mercedes-Benz-Busses baut auf einem scheibenförmigen Elektromotor auf, der zwischen Motor und Automatikgetriebe steckt. Wenn der Bus ausgekuppelt rollt oder der Fahrer bremst, arbeitet der E-Motor als Generator und speichert den gewonnenen Strom kurzzeitig in Kondensatoren. Wird der Bus wieder beschleunigt, greift der Elektromotor auf die gespeicherte Energie zurück und unterstützt das Dieselaggregat. Beim Anfahren und Beschleunigen muss der Verbrennungsmotor deshalb weniger Leistung aufbringen. Das spart Sprit – im Idealfall bis zu 8,5 Prozent. Laut Axel Stokinger, Geschäftsleiter Vertriebsorganisation Deutschland bei Evobus, liegt der Verbrauch des 18 Meter langen Gelenkbusses mit Platz für 150 Fahrgäste bei unter 40 Litern Diesel. Der Anschaffungspreis sei etwa 10000 Euro höher als bei einem normalen Linienbus, langfristig soll der Hybrid durch den geringeren Verbrauch aber Geldbeutel und Umwelt schonen. Gefertigt wurde der Citaro im Evobus-Werk Mannheim, lackiert am Standort Neu-Ulm.

Der Bus sei ein „Klassiker mit Zukunft“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) bei der Vorstellung des Fahrzeugs in Neu-Ulm. Die Mobilität der Zukunft werde vielfältiger sein als heute. Der ÖPNV müsse dabei eine größere Bedeutung bekommen. Stadtrat Reinhard Junginger (CSU) lobte als Vertreter des Oberbürgermeisters den zukunftsweisenden Weg, den Gairing mit der Anschaffung des Hybrid-Busses eingeschlagen habe. Damit habe das Unternehmen eine Vorbildfunktion in der Region. „Mittelständische Unternehmen bringen Innovation und Wettbewerb im öffentlichen Nahverkehr“, sagte der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (CSU). Die Dinge nebeneinander herlaufen zu lassen, wie beim Hybrid, sei der richtige Weg. „Den Verbrennungsmotor bis 2030 abzuschaffen, halte ich für einen komplett irrsinnigen Ansatz.“

Die E-Mobilität in der Region kommt voran, wenn auch in kleinen Schritten. Wie das Landratsamt mitteilte, waren im Januar 2018 im Landkreis Neu-Ulm von weit mehr als 100000 zugelassenen Fahrzeugen lediglich 159 rein elektrisch betrieben – darunter 108 Autos, 22 Lastwagen, elf Motorräder, 16 Quads, eine Zugmaschine und ein dreirädriges Auto. Bei den Hybridfahrzeugen waren es 274 Autos und zwei Motorräder. Auch die Stadt Neu-Ulm erweitert ihre Flotte mit elektronischen Flitzern und hat erst vor wenigen Monaten ein weiteres Fahrzeug für den Baubetriebshof angeschafft. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bauen ihr Netz der Ladesäulen kontinuierlich aus und setzen zunehmend auf Carsharing mit Elektroautos. Wie Geschäftsführer Klaus Eder kürzlich im Finanzausschuss berichtete, haben die SWU außerdem eine Studie zum Thema Elektrobusse in Auftrag gegeben. Ziel sei es, herauszufinden, welche Linie sich für welchen Antrieb eignet. Das Problem sei, dass ein Linienbus der Stadtwerke etwa 400 Kilometer pro Tag zurücklege. So weit kommt derzeit kein E-Bus am Stück. Zumal die Reichweite nochmals deutlich sinkt, wenn Klimaanlage oder Heizung auf Hochtouren laufen. Für den großflächigen Betrieb müssten deshalb Lademöglichkeiten auf der Strecke, also an den Bushaltestellen, geschaffen werden. Erste Versuche laufen. Am Evobus-Standort Mannheim etwa sollen noch in diesem Jahr die ersten E-Citaros an den Start gehen. Die bringen es auf eine Reichweite von etwa 150 Kilometern. Auch Berlin und Hamburg haben erste Exemplare bestellt, wenn auch in geringer Stückzahl. MAN will ab 2020 in die Serienproduktion von elektrisch betriebenen Stadtbussen gehen. „Ich denke, dass sich in den nächsten zwei, drei Jahren auch in Ulm und Neu-Ulm in Sachen E-Mobilität etwas tut“, sagte Axel Stokinger von Evobus. Das sieht Gairing-Chefin Sandra Schnarrenberger ähnlich. „In meinen Augen ist das die erste Elektrifizierungsstufe“, sagte sie über die Anschaffung des Hybrid-Busses. „Ich bin mir sicher, dass die Entwicklung weitergeht.“

Themen Folgen