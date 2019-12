17.12.2019

Elektroautos können ultraschnell geladen werden

Die neue Säule in Neu-Ulm ist eine der beiden ersten ihrer Art

Strom für einhundert Kilometer in weniger als zehn Minuten: Das verspricht die neue Ultraschnellladestation, die nun an der Europastraße Neu-Ulm in Betrieb genommen worden ist. Die Shell-Anlage und eine weitere in Reutlingen sind die ersten Ladestationen der neuen Generation.

Der Energieversorger EnBW ist dabei der Partner des Ölkonzerns, gemeinsam bauen die Unternehmen 50 Säulen auf, die mit bis zu 300 Kilowatt fast 30-mal schneller laden als eine heimische Steckdose. Diese hohe Leistung erfordert wassergekühlte Kabel zwischen der Ladestation und dem E-Auto, damit das Kabel so dünn bleiben kann, dass es beweglich ist und gleichzeitig die Abwärme kontrollierbar bleibt.

Neu-Ulms Zweite Bürgermeisterin Antje Esser bekundete bei der Einweihung, dass die Stadt eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen haben möchte, um Fahrern von E-Autos die Sorge zu nehmen „komme ich nicht nur hin, sondern auch zurück“. EnBW-Vertriebschef Timo Sillober sieht Shell als den richtigen Partner, um bis Ende 2020 insgesamt 1000 Schnellladestationen mit Ökostrom betreiben zu können. Noch weiter in seinen Zielen geht Jan Toschka, der Shell-Tankstellenchef im deutschsprachigen Raum. Seine Firma möchte zukünftig nicht nur Benzin, Diesel und Strom zur Fortbewegung anbieten, sondern auch die Entwicklung von Brennstoffzellenfahrzeugen unterstützen. (heck)

