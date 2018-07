Endlich wird die Burg gestürmt

In einer der größten Festungen Europas toben sich Künstler aus. Und das ist gut.

Auf dem Michelsberg, hoch über der Stadt, thront die Wilhelmsburg. Von unten kaum sichtbar. Hinter Bäumen versteckt sich einer der größten erhaltenen Festungsanlagen Europas. Die dicken Mauern, die 570 Räume, der verschwenderische Innenhof – alles ist so wunderbar groß und aus der Zeit gefallen. Dass nun ausgerechnet Kulturakteure sich des kriegerischen Bauwerks mit Kunst, Kultur und ganz viel Kreativität annehmen ist eine tolle Sache. Das Bauwerk ist ein Schatz, der nun 170 Jahre nach Fertigstellung langsam gehoben wird.

Die Frage, wem gehört die Trutzburg eigentlich beantworten die Künstler Silvia Wienefoet und Ralph Walczyk treffend mit einem Schriftzug: „This is mine, all mine“ ist auf den Mauern zu lesen. „Das ist meins, alles meins“ ist die Antwort, auf die Frage, wer die Burg nutzen darf - jeder. Und bei 570 Zimmern dürfte der Begriff der Bürgerburg durchaus zutreffend sein, weil so viel Platz zur Entfaltung von Kreativität gab es noch nie rund ums Münster. Die über viele Jahre leer stehende und der Nutzung verschlossene Burg bietet nun den lange vermissten bezahlbaren Freiraum für Eigeninitiative.

Die 27 Veranstaltungstage werden hoffentlich ausreichen, Anstöße und Ideen für ein langfristig tragfähiges Konzept für Ulms Schatz im Dornröschenschlaf zu entwickeln. Ein langer Atem wird nötig sein, denn ein derart gewaltiges Bauwerk ist nicht von heute auf morgen wiederbelebbar. Dass es sozusagen drei konkurrierende Visionen im Nutzungskonzept der Wilhelmsburg gibt, hilft gegen einen verengten Blick und belebt das Geschäft. Auch die die Wilhelmsburg als Standort der Wissenschaftsstadt oder als „Friedensburg“ in Verbindung mit der europäischen Donauraumstrategie hat Potenziel. Gegen ein Hauptproblem werden alle künftigen Nutzer zu kämpfen haben: Die Burg ist sehr abgelegen, es fahren keine Busse die enge Zufahrtstraße hoch und es gibt keine Parkplätze. Vielleicht gewinnt da die alte Idee einer Seilbahn wieder an Fahrt.

