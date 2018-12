18.12.2018

Endspurt auf Weihnachtsmarkt

Die schönsten Stände wurden gewählt. Einer ist ausverkauft

Die Besucher des Ulmer Weihnachtsmarkts wählten die schönsten Stände: Sieger in der Kategorie „Bekleidung & Accessoires“ wurde „N9 – Shop und Werkstatt“, in der Kategorie „Deko und Kunsthandwerk“ siegte „Fankhauser Natur“. Als schönster Imbissstand wurde erneut „Burger Zelte & Catering“ ausgezeichnet. Der schönste Schmuckstand war „Casa Perla“, bei den Spielwarenanbietern siegte „CMC Puzzles“. Ausgezeichnet wurden außerdem die Bäckerei Hamma, Der Bürstenladen, Craft-Story auf dem Münsterplätzle und als Newcomer Manfred Preissler, der mit seinen Schnitzarbeiten so erfolgreich war, dass er inzwischen ausverkauft ist und nur noch Bestellungen fürs neue Jahr annehmen kann. Unerschüttert von Wind und Wetter zeigt sich das Eselfohlen im Schafpferch, das inzwischen zum Liebling nicht nur der Kinder avanciert ist. Der immer noch namenlose kleine Hengst vertritt seit drei Wochen zusammen mit seiner Mutter die Eselstute Liesl, die in den Vorjahren immer auf dem Weihnachtsmarkt war.

Die Bilanz des dritten Adventswochenendes ist aus Sicht des Ulmer Einzelhandels gut. „Die Frequenz war erfreulich hoch, es waren auch wieder viele Touristen in der Stadt“, sagt Citymanager Henning Krone. Besonders positiv hebt Krone das „Christbaumloben“ in und um die Platzgasse hervor: Für alle Besucher, die den Christbaum am Parkhaus Salzstadel gelobt haben, wurden Parkgutscheine und Einzelfahrscheine als Dankeschön verschenkt. Zudem wurden Glühwein, Punsch und Rote verkauft und in vielen Geschäften im Quartier gab es viele tolle Aktionen, die von den Besuchern gut angenommen wurden. Die Einnahmen will die City Marketing für eine neue Weihnachtsbeleuchtung verwenden.

Die weniger schöne Seite des Erfolgs: Weil die Parkhäuser am Wochenende schon früh voll waren, staute sich der Verkehr auf den Zufahrten der Parkgaragen, vor allem am Deutschhaus und am Rathaus. Mitarbeiter der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mussten die Zufahrten zeitweise sperren, da sonst kein Durchkommen mehr gewesen wäre. Der Weihnachtsmarkt geht in den Endspurt, nach dem Samstag, 22. Dezember, kehrt wieder Ruhe auf dem Münsterplatz ein. (az)

