Enissa Amani hält ihre Fans auf Trab

Die Komikerin witzelt über Männer, Mode und soziale Medien. Zu Hochform läuft die Deutsch-Iranerin aber bei einem ernsten Thema auf.

Von Stefan Kümmritz

Was war denn das für eine Comedy? Lustig war es, was Enissa Amani, die junge Deutsche mit iranischen Wurzeln, ihren Fans am Samstagabend im voll besetzten großen Saal des Roxys mit ihrem Programm „Mainblick“ bot. Aber Comedy? Tatsächlich ist das, was die Frankfurterin, die auch schon als Schauspielerin und Moderatorin sowie in Talkshows auf sich aufmerksam gemacht hat, anders – und nicht schlechter – als das, was die meisten ihrer Kollegen zeigen.

Das begann schon damit, dass Amani, zunächst kaum bemerkt, durch einen Seiteneingang hereingekommen, in der Werkhalle des Roxys plötzlich mitten im Publikum steht und beginnt, mit diesem zu „talken“. Dann scheucht sie ihre Anhängerschaft, zu etwa 70 Prozent bestehend aus meist jungen Frauen oder Teenagern, auf. Raus aus dem Roxy und vor ihrem Tourbus posieren, lautet ihre Ansage. Und das Publikum gehorcht. Draußen huldigen ihr die Fans, sitzen ihr zu Füßen, machen Handyfotos von ihr und begannen zu erleben, wie Enissa Amani mit ihnen spielt, sie mit Wortschwällen überschüttet, ohne sie freilich zu überfordern.

Zurück in der Halle macht sie sich über die „pissige Stadt Ulm“ lustig und erntete Beifall und Gelächter dafür. Und schon hat sie vorne ihr Opfer gefunden: Serkan. „Die erste Reihe ist problematisch“, wendet sie sich an ihn. „Die da sitzen, bekommen es den ganzen Abend ab.“ Bis zur Pause ergeht sich Amani vor allem darin, den Leuten zu erzählen, woher sie kommt, wer sie ist und wie sie geworden ist, was sie ist. Dass sie irgendwann auf ihr Jurastudium keinen Bock mehr hatte und beschloss, Schriftstellerin zu werden, dass sie begann zu musizieren, dass ihre Eltern nach ihrer Flucht aus dem Iran 1985 sehr wenig Geld hatten und sie in die Comedy-Szene eigentlich mehr oder weniger ungewollt reingerutscht ist.

Sie hat noch nie so viel Rassismus wie derzeit erlebt

Da sind wir wieder beim Thema: Comedy. Amani wird politisch. Sie liebe Deutschland, habe aber noch nie so einen Rassismus wie derzeit erlebt. „Deutschland ist eines der krassesten Länder“, meint sie. Sie wehrt sich dagegen, als orientalischer Typ in eine Schublade gesteckt zu werden, in der eine ganz bestimmte Sorte von Frauen liegt, womit sie, ohne es auszusprechen, die Damen des leichten Gewerbes meinte. Sie bekennt sich zum Chic und verweist auf die Italienerinnen: „Wenn eine Italienerin in der U-Bahn eine 350 Euro-Sonnenbrille trägt, dann nicht wegen der Sonne!“

Die sprachgewandte Deutsch-Perserin überschlägt sich fast, wenn sie, vor allem nach der Pause, als Nicht-Religiöse ein Plädoyer für die Toleranz gegenüber allen Religionen und für die Freiheit überhaupt hält, ein Hohelied auf die amerikanischen Comedians anstimmt, und Instagram als das Schlimmste überhaupt bezeichnet: „Man kann da sehr gut ablesen, wie dumm ein Mensch ist.“ Überhaupt solle man die sozialen Medien nicht so ernst nehmen: „Manche Menschen sind traurig, denn sie haben nur 37 Follower. Stellt Euch vor, diese 37 folgen Euch überall hin. Serkan zum Beispiel. Furchtbar.“

Amani findet es auch bedenklich, dass sich Männer nicht mehr um die Frauen schlagen: „Das erste und letzte Mal, dass sich zwei Kerle um mich geschlagen haben, war, als ich in der vierten Klasse war. Das waren zwei Zehnjährige – und nachher haben sie sich wieder super vertragen.“ Überhaupt: Die Männer bekommen ihr Fett weg. Auch ihr Manager: „Er hat einen iranischen Vornamen, einen iranischen Nachnamen und ist der deutscheste Deutsche. Er geht angeln.“ Vor Enissa Amanis scharfer Zunge ist niemand sicher.

