vor 17 Min.

Er hat den Dreh raus: Krimiautor und Drehleierbauer Helmut Gotschy im Porträt

Plus "Tod beim Fischerstechen", so heißt Helmut Gotschys neuester Krimi. Ein vielseitiger Künstler ist er, egal ob beim Schreiben, oder beim Bau von Instrumenten.

Von Veronika Lintner

Auf plumpe Weisheiten aus der Glückskeksschachtel gibt Helmut Gotschy rein gar nichts. „Viele behaupten: Man soll im Leben nicht zurückblicken, sondern nur nach vorne schauen“, sagt er - und blinzelt ein wenig gegen den Sonnenschein an, auf seiner gemütlichen Terrasse in Wain bei Illertissen. Gotschy sieht die Welt anders: „Ich schaue gerne zurück.“ Kein Wunder. Denn sein Leben bietet Stoff für Romane, in seiner Vita reiht sich „und“ an „und“: Gotschy ist ein erfahrener Weltenbummler, ein Schwabe und im Herzen Berliner, ein international geschätzter Meister im Bau von Drehleiern - und seit 2017 auch Krimiautor. Jetzt liegt sein neuestes Werk in den Buchhandlungen: „Tod beim Fischerstechen“.

Themen folgen