Er ist der Wächter der Krippe in der Petruskirche

Zum mittlerweile dritten Mal ist er der Wächter der Krippe in der Petruskirche: Der Obdachlose Wolfgang gibt auf die Figuren in dem Gotteshaus acht.

Vor drei Jahren war die Petruskirche zur Krippenzeit unter der Woche noch verschlossen – mittlerweile gibt der Obdachlose Wolfgang auf die Figuren acht.

Von Ariane Attrodt

Seit die Krippe in der Neu-Ulmer Petruskirche aufgebaut worden ist, hat er immer einen wachen Blick auf sie: Wolfgang, der seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, ist unter der Woche von 9 bis 16 Uhr im Gotteshaus anzutreffen und gibt auf die Figuren acht – in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. 2017 hat die damalige Dekanin Gabriele Burmann den Obdachlosen, der in der Kirchengemeinde sehr gut integriert ist, gefragt, ob er nicht die Aufsicht für die Krippe übernehmen könnte. „Und ich habe sofort zugesagt“, erzählt Wolfgang.

Gisela Altschäffl, die bis zum vergangenen Jahr 25 Jahre lang im Kirchenvorstand war, erzählt: „Er ist immer in den Gottesdienst gekommen und auch danach beim Kirchenkaffee gewesen.“ Auch Pfarrer Johannes Knöller berichtet: „Wolfgang ist schon eine richtige Institution bei uns.“ Vor drei Jahren habe man sich dann im Kirchenvorstand überlegt, dass man es mit der Krippe und der Öffnung des Gotteshauses in der Vorweihnachtszeit anders handhaben wollte, so Altschäffl. Denn die Jahre zuvor war die Petruskirche tagsüber immer verschlossen, nachdem die Krippe aufgestellt worden war. „Und wir wollten nicht, dass wir die Kirche genau dann schließen, wenn sie am schönsten ist“, erzählt Altschäffl. Die zweite Möglichkeit, die Krippe unter Plexiglas aufzustellen, sagte dem Kirchenvorstand aber auch nicht zu. „Das wirkt einfach steril“, sagt Altschäffl. Dann kam die Idee auf, ob nicht Wolfgang auf die Krippe acht geben wolle.

So wird die Krippe in der Petruskirche in Neu-Ulm bewacht

Bis Maria Lichtmess am 2. Februar wacht der Obdachlose, der einst in der DDR an die Stasi verraten worden war, nun über die Figuren. Als Gegenleistung beziehungsweise Dankeschön bekommt der 66-Jährige täglich ein Mittagessen bezahlt, das er sich bei Metzger-Hans in der Augsburger Straße aussuchen kann. „Die schreiben die Beträge alle auf und schicken am Schluss eine Rechnung an die Kirche“, sagt Altschäffl. Und diese Rechnung, die bezahle nach wie vor Gabriele Burmann privat, auch wenn sie bereits seit Februar 2018 im Ruhestand ist. Wolfgang freut sich indes über die Aufgabe, die er hat. Und: „Es ist ja nicht nur, dass ich auf die Krippe aufpassen. Es ist auch eine Möglichkeit in mich zu gehen, abzuschalten und auszuspannen“, erzählt der 66-Jährige.

Lesen Sie hier mehr zur bewegten Lebensgeschichte von Wolfgang: Ein bewegtes Leben zwischen Stasi-Knast und Straße

Normalerweise schließt der Hausmeister die Kirche am morgen auf und am Abend wieder ab, wenn er nicht da ist, übernimmt das Wolfgang. Mitunter sei die Zeit in der Petruskirche auch manchmal etwas langweilig, schließlich komme nicht ständig jemand ins Gotteshaus. „Ab und zu setzt sich aber auch jemand nur ins Kirchenschiff oder schaut die Krippe an. Und dann unterhält man sich auch“, sagt Wolfgang. Altschäffl erzählt, dass auch ihr Mann, der manchmal als stellvertretender Mesner einspringt, Wolfgang hin und wieder besuche.

Bis die Krippe in der Neu-Ulmer Petruskirche vollständig war, dauerte es übrigens etwas: Eine Seniorin stiftete vor ihren Tod einst den Anfang der Krippe, durch weitere Spenden kamen weitere Figuren hinzu. Altschäffl erzählt: „Nach dem Gottesdienst konnte jeder, der spenden wollte, unter eine der vorhandenen Figuren – die sind ja ziemlich groß – Geld legen.“ Und die Besucher des Gottesdienstes kamen dieser Bitte großzügig nach, sodass die Kirchengemeinde mittlerweile alle Figuren zusammen hat. Und in diesem Winter hat Wolfgang sie wieder alle im Blick.

