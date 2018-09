06:00 Uhr

Er ist der neue Pfarrer von Nersingen

Pater Geesan Ponthempilly ist der neue katholische Pfarrer in Nersingen. Wie er von Indien nach Deutschland kam und was er sich vorgenommen hat.

Von Stefan Kümmritz

Er hat in Nersingen erst vor wenigen Tagen, genau genommen am 1. September, seinen Dienst angetreten, und doch ist er in der Gemeinde schon gut angekommen: Pater Geesan Ponthempilly, der der Ordensgemeinschaft „Carmelites Mary Immaculate“ (CMI), zu deutsch „Karmeliter der unbefleckten Empfängnis Mariens“ angehört und in der katholischen Kirchengemeinde Nersingen Nachfolger von Pfarrer Georg Leonhard Bühler geworden ist. Dienst ja, aber für den im südindischen Kerala geborenen 53-Jährigen ist seine Aufgabe mehr als ein reiner Dienst. Es ist für ihn weniger Beruf als vielmehr Berufung.

Geesan Ponthempilly erzählt, dass er früh den Wunsch hatte, Priester zu werden und schon als Schüler von der Mission fasziniert war. Nach der Schule – er war gerade 16 Jahre alt – trat er der CMI bei und ging nach Nordindien zur Missionsausbildung, 3000 Kilometer von seiner Heimat Kerala entfernt. Er wollte möglichst vielen Menschen die Botschaft der Liebe Gottes näherbringen, wie er selbst sagt. Und er wollte nach seiner insgesamt 15-jährigen Ausbildung alles für ein besseres Leben der armen Leute tun. Wobei seine Arbeit nicht ganz einfach war. Der Anteil der Christen in Nordindien, so Ponthempilly, beträgt „null Komma irgendetwas Prozent“, während er im Süden des großen Landes immerhin bei 19 Prozent läge. Mit den „guten Hindus“, erzählt der neue Nersinger Pfarrer, habe es keine Probleme gegeben, eher mit den nationalistisch orientierten und manchen Muslimen, deren Toleranz begrenzt sei. Am 3. Januar 1996 wurde der Kirchenmann zum Priester geweiht und arbeitete dann fünf Jahre als Missionar in der nordindischen Missionsdiözese Bijnor.

Damals hat er nie daran gedacht, einmal im Ausland tätig zu werden. Doch dann benötigte die Diözese Augsburg priesterlichen Zuwachs und über Umwege gelangte dies nach Indien. Geesan Ponthempilly sollte sich für eine Aufgabe in Deutschland bereit machen. „Ich habe mir dann in meiner Heimat am Goethe-Institut in acht Wochen die Grundkenntnisse der deutschen Sprache angeeignet und mich auf den Weg nach Deutschland gemacht, was ich am Anfang eigentlich gar nicht wollte“, wie der neue Mann in Nersingen zugibt. Aber er folgte dem Ruf und bekennt heute, im Übrigen in fast perfektem Deutsch: „Ich habe das nie bereut, auch wenn ich anfangs dachte, hier sei kein Platz für mich. Ich war von Indien gewohnt, dass immer sehr viele Leute um einen herum sind und hier herrscht vergleichsweise fast Menschenmangel. Aber ich habe die Gegebenheiten, die andere Kultur, die andere Mentalität und das Brauchtum schnell angenommen.“ Seine erste Station war Sontheim bei Memmingen, wo er vier Jahre als Kaplan arbeitete. Danach wirkte er zwei Jahre in der Pfarreiengemeinschaft Zusmarshausen, um von dort nach Nassenbeuren bei Mindelheim geschickt zu werden. In der dortigen Pfarreiengemeinschaft hat der Inder die vergangenen elf Jahre als leitender Pfarrer verbracht und erinnert sich: „Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Aber die Pfarreiengemeinschaft wurde mit der in Mindelheim zusammengelegt und ich wurde in Nersingen gebraucht.“ Nun will er dort den Menschen, und durchaus nicht nur den Katholiken, „ein offenes Herz“ entgegenbringen.

Am vergangenen Sonntag hat Pater Geesan Ponthempilly seinen ersten Gottesdienst in der Kirche St. Ulrich abgehalten, sich selbst vorgestellt und gespürt, dass er bei den Gläubigen absolut willkommen ist. Er hatte schon vor seinem Amtsantritt mit den Vertretern der katholischen Kirche Gespräche geführt und hat sich in den wenigen Tagen seiner Amtszeit bereits bei katholischen Gremien und im Kindergarten eingeführt. Der Priester sieht sein neues Dasein ganz pragmatisch: „Dort, wo ich bin, ist meine Heimat.“ Langweilig wird es ihm nie werden. Zum einen, das hat er schon gemerkt, wartet viel Arbeit auf ihn, dann will er viel auf die Menschen zugehen, hält ständigen Kontakt zu seiner früheren Mission in Nordindien, reist auch immer mal wieder in die Heimat und einmal im Monat trifft er sich in Augsburg mit den neun anderen indischen Priestern, die in der Diözese ihren Job verrichten, zum Erfahrungsaustausch.

Obwohl er das Leben hier voll angenommen hat, sagt er: „Ich hoffe, dass es jetzt für mich keine große Veränderung mehr gibt und irgendwann kehre ich sicher nach Indien zurück. Jetzt will ich aber erst einmal ein paar Jahre in Nersingen bleiben. Und wie ich gehört habe, funktioniert hier die Ökumene gut.“ Ponthempilly sagt: „In den ersten Tagen habe ich hier jedenfalls sehr gute Erfahrungen gemacht.“

