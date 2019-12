vor 37 Min.

Er lüftet die Geheimnisse des Chorgestühls im Münster

Wohl niemand sonst kennt sich mit dem Kunstwerk im Ulmer Münster so gut aus wie Gerd Zillhardt. Seine Erkenntnisse, sagt er, helfen auch heute weiter.

Von Dagmar Hub

Wer heute den – nach der Dachsanierung wieder geöffneten - Chorraum des Ulmer Münsters betritt, bewundert die Kunstfertigkeit, mit der das Chorgestühl gearbeitet ist. Der Dreisitz an der Schwelle zum Chorraum wird oft wenig wahrgenommen. Auch, weil der heutige Choraltar - nach seinem Stifter als Hutz-Altar bezeichnet - eigentlich viel zu klein für die Dimensionen des Chorraums ist.

Bis zum Bildersturm stand dort ein bis unters Dach reichender filigraner Altar, der - so ist der Ulmer Historiker und Autor Gerd Zillhardt überzeugt - zusammen mit dem Chorgestühl und dem Dreisitz ursprünglich ein humanistisches Bildprogramm darstellen sollte, das im Grunde ein Antiprogramm zur Lehre vom Kreuzestodes Christi zur Sühne der menschlichen Sünden darstellt.

Buch über das Chorgestühl des Ulmer Münsters

Sieben Jahre lang hat sich Zillhardt intensiv mit den Details des Chorgestühls und mit den Dokumenten beschäftigt, die zur Geschichte des 1531 zerstörten Hochaltars noch vorhanden sind, und er ist überzeugt: Der Ulmer Humanist und Stadtarzt Heinrich Steinhöwel schuf hier – mit einer Gruppe anderer Humanisten aus der Oberschicht der Stadt – ein Bildprogramm, das den Chorraum des Münsters zu einem „Tempel der Weisheit“ mit starken jüdischen Einflüssen macht, dessen Eingang König Salomon als mittlere Figur im Dreisitz überblickt. Alles kommt aus Einem, erklärt Zillhardt, und kehrt wieder zu Einem zurück. Männlich und weiblich erscheinen als zwei Teile, die in der Schöpfung eigentlich Eines sind. Das Bildprogramm, das Michel Erhart und Jörg Syrlin im 15. Jahrhundert realisierten, ist eine Aufforderung an den lernfähigen Menschen, sein Leben nach humanistischen Prinzipien auszurichten, sich zu verbessern und Gott zu erkennen.

Vier Bücher hat Gerd Zillhardt über das Chorgestühl geschrieben; das jüngste davon erschien kürzlich. Das Cover ziert ein überraschendes Detail aus dem Aufriss für den Bau des Hochaltars, der aus dem Jahr 1467/68 stammt und der heute im Stuttgarter Landesmuseum liegt. Bei flüchtigem Betrachten wirkt die Predella – der Sockel – dieses Altars vertraut und wie eine Darstellung des Abendmahls vom Gründonnerstag, wie die sakrale Kunst sie in vielen Formen kennt.

Ulm: Genaues Hinsehen zeigt besondere Elemente im Ulmer Münster

Doch bei genauem Hinsehen zeigt sich: Hier sitzt ein lehrender Christus, der ein Buch in der bereits von Wundmalen gezeichneten Hand hält, zwischen den zwölf Aposteln - eine Pfingstdarstellung eigentlich also eher. „Auf dem ganzen Altar, der bis unter die Decke des Chorraums reichte, findet sich auf diesem Entwurf kein einziges Kruzifix“, erklärt Zillhardt. Im Zentrum des Altars stand dagegen eine Szene, auf der Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist Maria krönen. Dieses Element, erklärt Zillhardt, sei zur Realisierung des Altars in den Jahren 1474 bis 1480 ausgetauscht worden gegen eine Kruzifix-Darstellung - und fertig wurde der Altar dann erst 1502/03. Ungeliebt blieb er wohl - denn dass er im Gegensatz zu Chorgestühl und Dreisitz (die im Bildersturm Beschädigungen erlitten, aber nicht zerstört werden durften) wohl zu Brennholz wurde, zeige, dass der Rat der Stadt bereit gewesen sei, das noch keine 30 Jahre alte riesige und teure Kunstwerk dem Mob im Bildersturm zu opfern.

Einfache Ulmer seien erbost darüber gewesen, dass sich die Patrizier durch die von ihnen im Münster aufgestellten Altäre samt eigenen Priestern und Kaplänen quasi das Seelenheil erkaufen und erbeten können sollten – was dem Normal-Ulmer nicht möglich war. Zudem, so Zillhardt, habe der Fall Konstantinopels und des oströmischen Reiches 1553 und der damit beginnende Ansturm der Osmanen eine Art Endzeitstimmung erzeugt, in der die Menschen ein schnelles Seelenheil suchten – das durch ein mystisches Mitleiden mit Christus, durch Gebete und die Betrachtung von Heiligenbildern wohl einfacher erreichbar schien als durch Erkenntnis und Selbstreflexion.

Seine Forschung habe ihm klargemacht, dass die Auftraggeber des Chorgestühls und des Hochaltars im Sinne hatten, den Menschen ein Gedankengebäude zu geben, in dem dieses „Alles stammt aus Einem“ begreifbar werde, erklärt Zillhardt. Worum es ihm geht, warum er sich die Mühe macht und jedes Detail jenes geschnitzten spätmittelalterlichen Bildprogramms – wie die Schriftzeichen am Kragen der samischen Sibylle – zu verstehen sucht? „Ich möchte den Geist des Programms unter die Leute bringen“, sagt Zillhardt. „Weil ich überzeugt bin, dass er uns auch in der aktuellen Situation der Weltreligionen weiterbringen kann.“

