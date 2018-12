vor 50 Min.

Er schuf das Weihnachtslied von Reutti

Der Organist und Komponist Alfred Zoller prägte jahrzehntelang das Gemeindeleben des Neu-Ulmer Stadtteils. Sein „Stern über Betlehem“ steht in vielen Gesangbüchern.

Von Gerrit-R. Ranft

Zwischen April und September 2019 feiert Neu-Ulm sein Jubiläum „150 Jahre Stadterhebung“. Die Neu-Ulmer Zeitung, die nächstes Jahr 70 Jahre alt wird, wirft in den kommenden Monaten ein paar Blicke in die Vergangenheit der Kommune, in ihre Gegenwart und – so weit möglich – in die Zukunft. Heute: der Organist und Komponist Alfred Zoller.

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg / führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht / leuchte du uns voran, bis wir dort sind / Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind.“ Eins der international populärsten neuen kirchlichen Weihnachtslieder hat von Reutti aus seinen Weg in die Welt angetreten. Alfred Hans Zoller, geboren 1928 in Reutti, dort gestorben 2006, hat den Text geschrieben und die Melodie komponiert.

Musikalität und der unbändige Wunsch, Musik unter dem Berufsziel Organist zu studieren, waren dem Dichter und Dirigenten, dem Komponisten und Chorleiter in die Reuttier Wiege gelegt. „Väterlicherseits sind Stadtpfeifer nachgewiesen“, erzählte er vor gut 20 Jahren im Gespräch mit der Neu-Ulmer Zeitung, „und in der Familie der Mutter wurde seit eh und je viel gesungen.“ Doch das alles hat dem jungen Zoller letztlich nicht geholfen. Zwar nahm er, der mit 16 Jahren noch als Soldat zum Kriegseinsatz verpflichtet wurde, nach dem Ende seiner Gefangenschaft erst mal das Musikstudium in Erlangen auf. Familiäre Gründe aber zwangen ihn schon wenig später, die Hochschule zu verlassen und das elterliche Fuhrgeschäft zu übernehmen. Zoller wurde Kaufmann.

Mit 25 Jahren trat er in die Dienste einer Ulmer Tageszeitung, anfangs als Bote, ab 1968 als ihr Vertriebsleiter. Ihm oblag nun Tag für Tag die Sorge, dass die Leser ihr Blatt pünktlich zum Frühstück im Briefkasten fanden. Darüber hinaus organisierte er Leserreisen. Nach Zollers Tod im Jahr 2006 hob der Leiter der Lokalredaktion im Nachruf den trockenen schwäbischen Humor hervor, mit dem es Zoller immer wieder gelungen sei, „gesellige Runden niveauvoll im Alleingang zu unterhalten“.

Der Organist des Ulmer Münsters wies ihm den Weg

Von der Musik hat der Reuttier trotz aller Widerstände zeit seines Lebens nicht gelassen. An der evangelischen Pfarrkirche St. Margareta in Reutti wurde er Organist, später Kantor, leitete den von ihm gegründeten Kirchenchor – immer ehrenamtlich. Später rief er den zeitweilig mehr als 30 Sänger starken Gospelchor „St. Margret Singers“ ins Leben, der wesentlich dazu beitrug, dass Elemente des Jazz in evangelischen Gottesdiensten Einzug hielten. Er schrieb dem Chor eigene Texte und die zugehörigen Melodien. Den Weg zur Kompositions- und Harmonielehre hatte dem jungen Musikliebhaber der Ulmer Münsterorganist Professor Fritz Hayn gewiesen. „Das war ein wichtiger Schritt in meinem Leben“, sagte Zoller später. Zwar habe es manchen geharnischten Streit gegeben um bestimmte Melodienfolgen, die der Fachmann nicht gelten lassen konnte. Aber hier lag der einzige schmale Pfad, den Zoller gehen konnte, um seinem Ziel Kirchenmusik nahezukommen.

Zum Jubiläum 40 Jahre Kantor in Reutti bekannte der damalige Gemeindepfarrer Hartmut Wendler: „Sein Zeitaufwand zum Guten der Gemeinde ist enorm.“ In vier Jahrzehnten Sonntag für Sonntag an der Kirchenorgel sei eine erstaunliche Leistung. „Von der Wiege bis zur Bahre“ – Zoller habe weit über ein Menschenalter hinweg die Leute in Reutti begleitet. Ob Taufe oder Konfirmation, Hochzeit, Trauerfeier oder Tod – Alfred Zoller war fast immer gegenwärtig. Zum Jubiläum trug der Kirchenchor Zollers Motette für dreistimmigen Chor nach der Jahreslosung aus den Klageliedern vor „Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind.“

Zollers Weihnachtslied „Stern über Bethlehem“ hat Eingang gefunden in zahlreiche Gesangbücher. Das katholische „Gotteslob“ führt es unter Lied Nummer 261, die evangelischen Gesangbücher für Württemberg unter 540, für Hessen-Nassau unter 542, für Bayern unter 545. Historiker Frank Raberg weist im „Biografischen Lexikon für Ulm und Neu-Ulm“ nach, dass Zollers Lied von den USA über Finnland bis nach Neuseeland verbreitet ist. Sein Inhalt bezieht sich auf die Geschichte, die Matthäus im zweiten Kapitel seines Evangeliums über den Zug der „Weisen aus dem Morgenland“ erzählt, die den „neugeborenen König der Juden“ suchen und dabei dem Stern über Bethlehem folgen. Deshalb begleiten Zollers Verse häufig auch die Sternsinger, wenn sie um Dreikönig mit ihrer Sammelbüchse von Haus zu Haus ziehen. Eingefallen sind ihm Text und Melodie, erzählte Zoller gern, während der allmorgendlichen Fahrt von der Wohnung in Reutti zum Arbeitsplatz in Ulm.

Zoller ist wenige Tage vor seinem 78. Geburtstag gestorben. Im Ulmer Altenheim Dreifaltigkeitshof war bereits eine Feier zu seinem Jubiläum 50 Jahre Organist in Reutti angesetzt, die er nicht mehr erlebte. Zur Beerdigung wurde seine Neuvertonung der Verse Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen...“ gemeinsam von der Chorgemeinschaft Reutti-Jedelhausen, der Kantorei und den St. Margret Singers vorgetragen.

