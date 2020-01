14.01.2020

Er will alte Menschen vor Betrügern schützen

Wolfgang Eberhardt ist derzeit der einzige Seniorenberater im Landkreis Neu-Ulm. Das soll sich ändern

Von Ariane Attrodt

40 Jahre lang hat Wolfgang Erhardt als Polizeibeamter gearbeitet, die letzten fünf Jahre seiner Dienstzeit in der Abteilung für Betrugs- und Einbruchsfälle. Mittlerweile ist der 64-Jährige aus Illertissen im Ruhestand – doch sein Engagement, Bürger vor Betrügern zu warnen und zu schützen, ist geblieben: Erhardt ist als Seniorenberater tätig – derzeit der einzige im gesamten Landkreis Neu-Ulm. Deshalb sucht das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gemeinsam mit dem Landkreis Neu-Ulm interessierte Bürger, die sich im Projekt „Senioren informieren Senioren“ engagieren wollen. Der nächste Schulungstermin ist bereits Ende Januar.

Robert Graf, Leiter der Kriminalpolizei in Neu-Ulm, erklärte beim gestrigen Pressegespräch, dass man durch Kampagnen, Vorträge und auch die Aufklärung in der Presse bereits viele Menschen erreiche – und so auch zahlreiche Betrüger bereits jetzt nicht an ihr Ziel kommen, teilweise liegen die vollendeten Taten nur bei 0,4 Prozent der angezeigten Fälle. Aber: Jedes Opfer sei eines zu viel, so Kriminalhauptkommisar Mark Schmid, denn: „Hinter diesen Statistiken stehen Menschen und Schicksale.“ Schmid ist kriminalpolizeilicher Fachberater, betreut in dieser Funktion die Seniorenberater, hält auch regelmäßig selbst Vorträge. Zu denen nehme er auch gerne neue Seniorenberater mit, damit diese einen Einblick darin bekommen, wie ein solcher Vortrag ablaufen kann.

Auch Seniorenberater Erhardt war schon mit Schmid unterwegs, mittlerweile ist er darin aber selbst routiniert. Im vergangenen Jahr hat er insgesamt 17 Vorträge gehalten – vor zehn bis zu 150 Zuhörern. Die Anfragen für solche Veranstaltungen stammen von verschiedenen Organisationen, beispielsweise der Kolpingsfamilie oder dem Sozialverband VdK.

Im vergangenen Herbst feierte das Projekt, das einst als „Senioren helfen Senioren“ gegründet wurde, sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurden die drei Gründungsmitglieder Wilhelm Klauer aus Biberachzell, Peter Scheidl aus Pfuhl und Franco Baldoni aus Nersingen mit Urkunden und der Krawattennadel des Polizeipräsidiums ausgezeichnet. Klauer wurde diese Ehre posthum zuteil, der pensionierte Polizeibeamte starb im Juni (wir berichteten). Seit der Gründung 1999 sind laut Landrat Thorsten Freudenberger insgesamt 400 Vorträge im gesamten Landkreis gehalten worden. Bisher seien vor allem Männer als Seniorenberater aktiv gewesen, Freudenberger betonte jedoch, dass auch Frauen gerne für dieses Ehrenamt gesucht werden.

Die nächste Schulung findet am Mittwoch, 29. Januar, von 9.30 bis 16 Uhr im Polizeipräsidium in Neu-Ulm statt. Einen polizeilichen oder rechtlichen Hintergrund braucht es nicht, die Interessierten sollten aber Mut mitbringen, vor fremden Personengruppen zu sprechen.

Dort bekommen die angehenden Seniorenberater eine Projektmappe. Unter anderem wird ihnen erklärt, auf welche Dinge sie bei Vorträgen achten sollten. Wer möchte, dem wird auch gezeigt, wie man gute Präsentationen gestaltet und mit Laptop und Beamer umgeht. Regelmäßig – mindestens einmal im Jahr – finden zudem Seniorenberatertreffen statt, bei denen beispielsweise Fallbeispiele oder neue Betrugsmaschen genauer besprochen werden.

Am Ende der ersten Schulung gibt es übrigens für jeden Seniorenberater eine offizielle Bestätigung von der Polizei – damit sie bei anstehenden Vorträgen auch nachweisen können, dass sie echte Berater sind und keine Betrüger wie die, vor denen sie Senioren schützen möchten.

Wer als Seniorenberater tätig werden möchte, kann sich unter der Rufnummer 0831/9909-1330 beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten melden und dort auch direkt für die kommende Schulung anmelden.

