Mini rammt Traktor nahe Erbach und kann nicht mehr weiterfahren

Ein Traktor will abbiegen und muss halten, eine Autofahrerin übersieht das. Es kommt zur Kollision, das Auto kann nicht mehr weiterfahren.

Auf einen Traktor mit Anhänger aufgefahren ist am Mittwoch eine 20-Jährige bei Erbach. Sie hatte das Gespann offenbar übersehen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 8.15 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Traktor in Richtung Ringingen. Er wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er warten. Von hinten kam eine 20-Jährige mit ihrem Mini.

Polizei Ulm: Hoher Schaden nach Kollision bei Erbach-Ringingen

Sie übersah das stehende Gespann und prallte in den Anhänger des Traktors. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Mini schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. (AZ)