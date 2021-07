Eine neue Bushaltestelle kommt nach Erbishofen

Ein neuer Bus soll die Kinder aus Erbishofen zur Schule bis nach Weißenhorn bringen und sie von dort wieder zurückholen. Er soll im kommenden Schuljahr fahren.

Damit die Schülerinnen und Schüler aus dem Pfaffenhofener Ortsteil Erbishofen im kommenden Schuljahr 2021/2022 einfacher zur Schule kommen, fährt im kommenden Schuljahr ein Bus von dort nach Weißenhorn. Die Strecke soll zweimal am Tag befahren werden.

Laut dem angedachten Fahrplan startet der Bus an Schultagen dort um kurz vor 7 Uhr und fährt über Pfaffenhofen nach Weißenhorn. Mittags bricht er um kurz nach 13 Uhr von Weißenhorn auf und kommt etwa um 13.30 Uhr in Erbishofen an. Der Schulbus ergänzt die Buslinie 78 Ulm – Finningen – Pfaffenhofen – Weißenhorn. Eine generelle Führung der Linie 78 durch Erbishofen ist laut dem Busunternehmen nicht möglich. (quhö)