09.07.2018

Erfolgreiche Premiere in Pfuhl

Umzug des Dorffestes zahlt sich aus

Die Premiere wurde zum riesengroßen Erfolg: Lob von allen Seiten gab es beim Pfuhler Dorffest für den alten Parkplatz vor der Seehalle, der erstmals zum Festplatz umfunktioniert wurde. Am Samstag wurde mit Pauken und Trompeten, Böllerschüssen, Applaus und unzählbaren Gästen „eine neue Dorffest-Ära“ in Pfuhl eingeläutet, freute sich der Vorsitzende des veranstaltenden Vereinsringes, Stefan Mayer.

Und auch bei den Besuchern kam das neue Gesicht des 1977 erstmals gefeierten Festes gut an. Egal, wen man fragte: Das Lob war einhellig. Die Menschen freuten sich über den zusätzlichen Sonnenschutz durch die Bäume vor der Seehalle, über den übersichtlichen quadratischen Aufbau, über die bessere Akustik – und darüber, dass jetzt auch die Helfer an den Ständen einen Blick auf das Festgeschehen haben. Den Freiwilligen dankte Vorsitzender Mayer für ihre tatkräftige Unterstützung. Für den Organisator stand schon am Abend fest, dass auch das nächste Dorffest am selben Standort stattfinden wird.

Durstig nach Hause gehen musste bei warmem Wetter niemand: Nach zwei deftigen Schlägen hatte Oberbürgermeister Gerold Noerenberg das erste Fass angezapft, anschließend stießen alle, unter ihnen auch die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk sowie etliche Mitglieder des Stadtrats, auf ein gutes Gelingen des Dorffestes an. (pfl)

