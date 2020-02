15:18 Uhr

Ergebnisse der Kommunalwahl in Neu-Ulm: Wahlergebnisse zu Stadtrat- und OB-Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 in Neu-Ulm finden Sie die Wahlergebnisse für Stadtrat- und OB-Wahl bei uns. Wer wird am 15. März 2020 Oberbürgermeister?

Von Daniel Flemm

Neu-Ulm wählt: Am 15. März 2020 bestimmen die Bürger der mittelschwäbischen Stadt Oberbürgermeister (OB) und Stadtrat neu. Die Wahlergebnisse werden voraussichtlich am Abend vorliegen. Sobald sie nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern feststehen, finden Sie die Ergebnisse hier in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Neu-Ulm: Stadtrat- und OB-Wahl

Die Wahllokale in Neu-Ulm haben am 15. März von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Anschluss beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen. Die aktuellen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in der Großen Kreisstadt liegen dann voraussichtlich gegen Abend vor. Sobald die Ergebnisse bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur OB- und Stadtrat-Wahl in Neu-Ulm an dieser Stelle.

Neu-Ulm wird nach 16 Jahren bei der Kommunalwahl 2020 einen neuen OB bekommen: Der langjährige Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) tritt nach drei Amtsperioden nicht mehr für den Chefposten im Rathaus an. Vor seiner Zeit als OB hatte Noerenberg der Stadt Neu-Ulm in verschiedenen anderen Funktionen gedient, etwa als Stadtrat.

Für Noerenbergs Nachfolge gibt es mehrere Kandidaten. Folgende Bewerber treten an:

Neben der OB-Wahl steht in Neu-Ulm auch die Stadtrat-Wahl an. In dieses Gremium werden aufgrund der Einwohnerzahl Neu-Ulms 44 Kandidaten gewählt, die von den Parteien und Wählergruppen aufgestellt wurden.

Für die Wahl wollen insgesamt neun Listen antreten: Neben CSU, Grünen, Freien Wählern/Freier Wählergemeinschaft, SPD und FDP sind auch die "Bürger ProNeu-Ulm" und die Bürgerliste/Die Linke auf den Wahlzetteln vertreten. Zudem tritt die Junge Union mit einer eigenen Liste zur Wahl an.

Ergebnis zu Bürgermeister- und Stadtratswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Neu-Ulm

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte sich Gerold Noerenberg (CSU) eine dritte Amtszeit gesichert. Zuvor war er 2004 und 2008 gewählt worden. Noerenberg erreichte 2009 bundesweite Bekanntheit, als er von dem CIA-Folteropfer Khaled el Masri angegriffen und verletzt wurde.

Das war das Ergebnis der vergangenen Stadtrat-Wahl in Neu-Ulm:

CSU : 18

: 18 SPD : 11

: 11 Grüne: 5

Pro Neu-Ulm : 4

: 4 Freie Wählergemeinschaft: 3

FDP : 3

