Erich Winkler bleibt in Nersingen unangefochten Bürgermeister

Plus In Nersingen wird Erich Winkler mit 90,2 Prozent zum dritten Mal im Amt bestätigt. Er kündigt an, welche Großprojekte er in Angriff nehmen möchte.

Als das Ergebnis seiner Wiederwahl feststeht und er die ersten Glückwünsche im Rathaus entgegennimmt, verrät Nersingens alter und neuer Bürgermeister Erich Winkler, dass er sich ein Ziel gesetzt hatte: „Ich hatte mir vor der Wahl überlegt: Schön wäre es, wenn die Neun vorne stehen würde.“ Tatsächlich haben ihn nun 90,2 Prozent der stimmberechtigten Bürger von Nersingen gewählt. Ziel erreicht. Winkler nennt das „ein Ergebnis, auf dem man aufbauen kann“, er sei „sehr zufrieden“ – auch wenn er der einzige war, der sich für das Amt zur Wahl gestellt hatte. Seit 2002 ist der CSU-Politiker der Chef im Nersinger Rathaus, schon zum dritten Mal ist er jetzt im Amt bestätigt worden. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte ihm, mit 94,2 Prozent, jedoch noch ein etwas größerer Anteil das Vertrauen ausgesprochen.

Erich Winkler will das Großprojekt Mehrzweckhalle voranbringen

Winkler erklärt sich diesen kleinen Verlust: „Je länger man in so einem Amt ist, desto häufiger muss man auch einmal Menschen in ihren Wünschen und Ansprüchen enttäuschen.“ Große, aufwendige Projekte will er für seine Gemeinde nun weiter ins Auge fassen: Den Bau einer Kindertagesstätte mit Platz für fünf Gruppen, für Kindergarten- und Krippenkinder, und vor allem die Gestaltung der neuen Mitte im Ort mit dem Bau einer Mehrzweckhalle. Finanziell stehe die Gemeinde heute deutlich besser da als noch vor Jahren, als die Idee aufkam. „Es ist nicht so, dass wir so ein großes Vorhaben nun mit Links stemmen können, aber jetzt haben wir die Chance, das Projekt anzugehen. Und das ist auch meine Motivation für die nächsten sechs Jahre.“ In seiner Prognose bleibt er vorsichtig: In den kommenden zehn bis 15 Jahren soll das neue Zentrum samt Halle entstehen. Winkler baut auf konstruktive Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten: „Es gibt bei uns fast keine klassischen Streitthemen. Alle haben das gleiche Ziel.“ Fraktionsübergreifend, mit der SPD und den Freien Wählern, erlebe er Teamwork.

Die Kommunalwahl in Nersingen stand im Zeichen der Coronavirus-Sorgen

Vor rund einem Jahr sei er noch einmal in sich gegangen, erzählt der Bürgermeister. Er habe sich gefragt, ob er sich dieser Aufgabe noch einmal stelle wolle. Die Antwort am Wahltag: „Ich brenne auf die nächsten sechs Jahre“, sagt Winkler. Trotzdem steht für ihn fest: „Das war meine letzte Bürgermeisterwahl.“ Winkler spricht nicht nur deshalb von einem besonderen Tag. Auch in Nersingen stand die Wahl im Zeichen der Sorgen rund um das Coronavirus: Keine große Ergebnisverkündung, kein Publikum, das die Resultate gemeinsam live verfolgt. „Das ist natürlich sehr schade, frühere Wahltage waren schöner“, sagt Winkler. Trotzdem stieg die Wahlbeteiligung: 2014 nutzten noch 43,4 Prozent der stimmberechtigten Nersinger ihr Wahlrecht, diesmal waren es 46,9 Prozent.

Lesen Sie auch: Wegen Corona-Pandemie: Landratsamt sagt Wahlparty ab

Katrin Albsteiger, die neue Bürgermeisterin: OB-Wahl in Neu-Ulm: Katrin Albsteiger siegt im ersten Anlauf

Schock für Bögge in Senden: Senden hat gewählt: Triumph für Schäfer-Rudolf, Blamage für Bögge