vor 54 Min.

Erinnerungen an die gute alte Zeit

Fünf ehemalige Weißenhorner Oberschüler haben Anekdoten ausgetauscht

Von Angela Häusler

80 Jahre alt sind die ehemaligen Schüler, die sich am Samstag zum Klassentreffen in Grafertshofen einfanden: Anfang der 50er-Jahre besuchten sie gemeinsam die städtische Oberschule Weißenhorn und haben noch viele Erinnerungen an ihre Schuljahre.

„Es ist lustig, sich wiederzusehen“, waren sich die Schulkameraden Anton Doberauer, Franz Bee und Franz Görtler einig. Insgesamt 42 Buben und Mädchen waren es, die von 1950 bis 1953 eine Klasse in der Oberschule bildeten. Sie alle stammten aus Weißenhorn und dem Raum Neu-Ulm, berichteten die fünf Schulkollegen, die sich schon früh am Nachmittag zum Kaffeeklatsch eingefunden hatten. Die Schüler waren 1937 bis 1940 geboren, besuchten aber dieselbe Klasse, weil einige Flüchtlingskinder darunter waren, die durch die Flucht Schulzeit verloren hatten. Drei, höchstens vier Jahre gingen sie in die Oberschule, die die Schüler bis zur 10. Klasse ausbildete. Danach konnten die Jugendlichen eine weiterführende Schule besuchen oder eine Lehre beginnen.

„Es war eine sorgenfreie und schöne Zeit“, fasste Renate Brechtenbreiter zusammen, die aus ihrem Wohnort Stuttgart in die alte Heimat gereist ist. Sie war es auch, die den Organisator und Klassenkameraden Wilhelm Klauer auf die Idee brachte, den Treff zu initiieren. Der machte sich schon vor Monaten ans Werk, um die ehemaligen Schulkollegen wieder ausfindig zu machen – was nicht bei allen gelungen ist. „Manche sind verschollen“, berichtete Klauer. Und es gebe natürlich einige, die bereits nicht mehr leben.

Lebhaft erinnern sich die Ex-Eleven an ihre Lehrer und an so manche schmerzhafte Bestrafung für Fehlbetragen im Unterricht. Aber auch Streiche haben sie sich einfallen lassen. So brachten sie einen Lehrer ins Schwitzen, indem sich alle Schüler unter den Bänken versteckten. Als der Pädagoge den Schulleiter aufsuchte und ihm das leere Zimmer präsentieren wollte, saßen sie brav in den Bänken und freuten sich diebisch über die Blamage des Erwachsenen.

Das Schulgebäude, berichteten die Kameraden, befand sich damals in der Bahnhofstraße 11, heute das Christophorus-Haus der evangelischen Kirchengemeinde. Die Oberschule war 1938 fertiggestellt worden, sie existierte in dieser Form aber nur bis 1960. Dann wurde der Schulbetrieb verstaatlicht und die Institution in „Oberrealschule Weißenhorn“ umbenannt. (ahoi)