vor 39 Min.

Erlebnis für die Ohren

Jessica und Vanessa Porter im Kulturschtadel

Bis auf den letzten Platz respektive Tisch besetzt, bot der Fachwerkstadel des Hotels Hirsch einen Eindruck, der das Besondere erwarten ließ. Auf der Bühne ein Sammelsurium von Instrumenten platziert und nicht alle dem ahnungslosen Zuhörer wohlbekannt.

Als regionales Gewächs bezeichnete der Veranstalter Norbert Riggenmann vom „Brett im Schtoi“ die beiden jungen Damen, welche in den kommenden eineinhalb Stunden diese Phalanx von Trommeln, Marimbafon, Vibrafon und gar banalen Haushaltsgegenständen zum Klingen bringen sollten. Jessica und Vanessa Porter, geboren in Laup-heim, entstammen einer Musikerfamilie. Beide haben sich der klangvollen Vibration verschrieben und sind in diesem Genre führend. Davon zeugen zahlreiche Auftritte, wie zuletzt im Europapark Rust, aber auch im Ulmer Münster und bald auf einer geplanten Mittelamerikatournee.

Faszinierend, wie Instrumentalstücke aus den verschiedensten Epochen, oft von den beiden Musikerinnen eigenständig bearbeitet, für die Darbietung allein mit Klöppel und bloßer Handfläche gestaltet wurden. Eine „Barocksonate für Cembalo“ präsentierte die gesamte Bandbreite der Percussionsmöglichkeiten: Hier wurde geschlagen, dann wieder geklopft, zwischendrin das Instrument lediglich touchiert. Dabei stets professionell mit der Partnerin abgestimmt, kein Ton nur einen Bruchteil einer Sekunde zu früh. Wobei dem Auge des Besuchers oft keine Chance gewährt wurde, den Bewegungen der sympathischen Damen auch nur im Geringsten zu folgen. Zu flink flogen die Hände, bestückt mit insgesamt acht Klöppeln, zwischen den Tönen und Instrumenten. Gepaart nicht nur mit einer akustischen, sondern auch mit der hierzu dringend erforderlichen körperlichen Akrobatik.

Wie aus den kurzen Erläuterungen zu entnehmen war, lernten die Musikerinnen ihr Handwerk unter anderem bei einer Lehrerin aus Japan, was mitunter durch exotisch anmutende Rhythmen zur Geltung kam. Wer schon einmal die Insel Bali besucht hat, wird sich an die dortigen Gamelan-Orchester erinnert gefühlt haben. Ein harmonisch weiches, dezentes Andante bis zum Allegro, das zum Entspannen und Träumen einlädt. Dann wieder ein Trommelduett, spannungsgeladen, ankündigend und präzise bis ins Detail. Das Repertoire der Künstlerinnen erstreckte sich von Maurice Ravel über Claude Debussy bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. „Lemuria“ vertönte das versunkene Land im endlosen Ozean, während in „Carousel“ die gesamte Bandbreite der Improvisation zum Ausbruch kam. Israelisch-Orientalische Klänge wechselten mit meditativen Tönen ab. Das Publikum war begeistert. (man)

