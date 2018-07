25.07.2018

Erlebnisbad und Sauna sind wieder geöffnet

Großputz im Donaubad ist beendet

Nach dreiwöchiger Schließzeit sind Erlebnisbad und Sauna des Donaubads in Neu-Ulm nun wieder geöffnet. Neben dem alljährlich anstehenden „Großputz“ standen auch zahlreiche technische Wartungs- und Sanierungsarbeiten auf dem Programm. Diese sind laut Pressemitteilung betriebsnotwendig und können teilweise nur ausgeführt werden, wenn der Bade- und Saunabetrieb in der Zeit komplett ruht. So wurden beispielsweise über 500 Meter verschlissene Silikonfugen ausgetauscht, Malerarbeiten durchgeführt, Teile der Badewassertechnik erneuert und neue Wasserverteiler eingebaut. Ein großer Schwerpunkt lag in diesem Jahr in der Bearbeitung sicherheitsrelevanter Aufgaben, wie zum Beispiel dem Austausch von Brandschutzklappen, der Erneuerung von Elektro-Schaltschränken und der Beseitigung von Schäden an den Wasserrutschen.

Der Austausch der Thermalförderpumpe und die Sanierung der Thermalwasser-Aufbereitungsanlage konnten zwar während der Schließzeit beendet werden, die Ergebnisse der notwendigen Wasserbeprobungen liegen jedoch laut Pressemitteilung noch nicht vor, womit in den beiden Thermalbecken vorerst nur „normales“ Brunnenwasser sein werde. Dieses werde aber auf die gleiche Temperatur eingestellt werden wie das Thermalwasser. Die Donaubad GmbH geht davon aus, dass innerhalb von zwei Wochen die Ergebnisse der Wasserbeprobungen vorliegen und dann wieder Thermalwasser in die beiden Becken einfließen wird. (az)

Themen Folgen