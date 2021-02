21:47 Uhr

Erneute Hochwasser-Warnung für die Donau in Ulm und Neu-Ulm

Für die Donau in Ulm und Neu-Ulm liegt erneut eine Hochwasser-Warnung vor. Bereits am Wochenende wurden Rad- und Fußwege überschwemmt.

Bereits am Wochenende war die Donau in Ulm und Neu-Ulm vereinzelt über das Ufer getreten und hatte Rad- und Fußwege überschwemmt. Jetzt warnt das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth erneut vor Hochwasser.

Nach einem Hoch in der Nacht von Freitag auf Samstag, bei dem kurzzeitig die Meldestufe zwei erreicht worden war, entspannte sich die Hochwasser-Lage entlang der Donau in Ulm und Neu-Ulm zwar etwas. Die Wasserstand-Werte an der Messstation "Bad Held" in Neu-Ulm bleiben aber konstant nur minimal unterhalb der Meldestufe eins.

Warnung vor Hochwasser: Was bedeuten die Meldestufen? Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Am Dienstagmittag veröffentlichte das Wasserwirtschaftsamt nun erneut eine Hochwasserwarnung, die bis Freitag anhält. Vom Deutschen Wetterdienst werde demnach ab Dienstagmittag von Westen her verbreitet Regen und Tauwetter im Bergland vorhergesagt, was im weiteren Verlauf zu einem Wiederanstieg der Wasserstände führt.

Am Pegel in Neu-Ulm werde die Meldestufe eins voraussichtlich im Laufe des Mittwochs erreicht. Ein weiterer Anstieg im Bereich der Meldestufe zwei ist in der Nacht auf Donnerstag möglich, so das Wasserwirtschaftsamt. Der Anstieg des Pegels an der Iller bei Wiblingen wird laut aktueller Voraussage nicht zu einem Erreichen der Meldestufe eins führen.

Wie berichtet, hatte das Wasserwirtschaftsamt vor dem vergangenen Wochenende schon vor einem Hochwasser gewarnt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm reagierten darauf und ließen die Donauradwege sperren. (az/krom)

