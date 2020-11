vor 17 Min.

Erneuter Corona-Fall: Postbank-Filiale in Neu-Ulmer Gartenstraße wieder geschlossen

Bereits vergangene Woche war die Postbank-Filiale in Neu-Ulm wegen eines Corona-Falls geschlossen.

Plus Erneut wurde ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Die Postbank-Filiale in der Neu-Ulmer Gartenstraße bleibt noch für eine Weile geschlossen.

Von Michael Kroha

Nach einem erneuten Corona-Fall ist die Postbank-Filiale in der Gartenstraße in Neu-Ulm wieder geschlossen und wird es auch noch eine Weile bleiben. Das bestätigte ein Sprecher der Postbank auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Filiale sei am Montag geschlossen worden, heißt es. Der betroffene Mitarbeiter sowie alle weiteren Beschäftigten, die persönlichen Kontakt mit dem infizierten Kollegen gehabt hätten, würden sich nun in Quarantäne befinden. Somit seien auch alle Mitarbeiter in Quarantäne geschickt worden, die den Betrieb hätten übernehmen können.

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, bleibe die Filiale entsprechend der geltenden Vorschriften bis einschließlich Mittwoch, 11. November, geschlossen. In dieser Zeit werde die Filiale einer Sonderreinigung durch eine Spezialfirma unterzogen.

Post-Filiale in Neu-Ulm geschlossen: Das müssen Kunden wissen

Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit lagen, seien nach einer Desinfizierung von der Deutschen Post abgeholt worden und sollen jetzt erneut zugestellt werden, so der Postbank-Sprecher.

Sendungen, die nicht zustellbar sind, werde die Deutsche Post in einer benachbarten Partnerfiliale zur Abholung bereit legen. Die Empfänger würden auf ihrer Benachrichtigungskarte die Adresse und die Öffnungszeiten der Partnerfiliale finden.

SB-Bereich in der Postbank-Filiale in Neu-Ulm weiterhin geöffnet

Der SB-Bereich der Postbank-Filiale in der Gartenstraße sei weiterhin geöffnet, so dass Kunden den Geldautomaten und das Service-Terminal nutzen können. Das gelte ebenso für die Postfachanlage, die wie benutzt werden kann.

Geplant sei, die Filiale ab dem 12. November mit den gewohnten Servicezeiten wieder zu öffnen. "Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die unsere Kunden in Neu-Ulm durch die Schließung haben. Wir werden alles tun, um die Situation für alle Beteiligten hygienisch sicher und für unsere Kunden nervenschonend zu verbessern", heißt es. Durch Aushänge in der Filiale seien Kunden möglichst frühzeitig informiert worden.

Bereits vergangene Woche hatte es in der Filiale einen Corona-Fall gegeben. Nach Angaben der Postbank habe damals aber der Betrieb nach nur einem Tag wieder aufgenommen werden können.

