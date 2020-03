vor 51 Min.

Ernst Burmann sendet jetzt Videogrüße

Täglich lädt der ehemalige Pfarrer eine Aufnahme auf seiner Webseite hoch

Von Inge Pflüger

„Der tägliche Ernst, um in Verbindung zu bleiben“: Seit nunmehr fast einer Woche schickt der frühere Pfarrer Ernst Burmann via Youtube und seiner Webseite täglich Videogrüße an „alle, die mich kennen“, um sie in schweren Corona-Zeiten aufzumuntern – sei es mit Gedichten, Worten aus dem Alltag oder einfach mit guten Ratschlägen oder auch als Müllpate.

So war Burmann etwa schon als städtischer Müllmann unterwegs, denn er hat sich als Müllpate der Stadt Neu-Ulm registrieren lassen. Jetzt räumt er in den Grünanlagen im Glacispark samt kleinem Wäldchen auf. In Pandemie-Zeiten hält sich nämlich auch der 71-Jährige, der jetzt mit seiner Frau Gabriele direkt am Glacispark in Neu-Ulm wohnt, an die Verordnung „kaum raus aus dem Haus“ zu gehen, aber auch frische Luft zu schnappen. Das Aufräumen kommt ihm dabei sehr zugute, ihm mache die einsame Arbeit Freude, wenn er den riesengroßen „Vorgarten“ säubere, lässt er die Interessierten wissen.

Indes kommt auch die neueste Burmann-Anschaffung für die Enkelin auf einem anderen Video nicht zu kurz, wenn er etwa mit dem Pudelmädchen Katta und dem Philosophen Kant die Menschen rund fünf Minuten digital auf andere Gedanken bringt. Nicht unerwähnt lässt Burmann in einer anderen Aufnahme, die er zusammen mit seinem Schwiegersohn drehte, seine erstmalige Wahl in den Neu-Ulmer Stadtrat. Dabei verspricht er in seiner Videobotschaft, sich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Gleichzeitig muntert er auf: „So katastrophal für sehr viele die Corona-Krise ist, wird sie zur Erholung der Natur beitragen.“

Daneben schickt der Ruhestandspfarrer etwa einen besonderen Gruß an alle, die große wirtschaftliche Sorgen haben. „Mögen Ihnen die staatlichen Hilfen zufließen.“ Er erinnert aber auch in diesen schweren Tagen an die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze, gibt Mut beim weltweiten Bangen wegen des Coronavirus und stellt fest: „Die Welt ist eine andere geworden, und sie wird eine andere bleiben, unabhängig davon, ob die Krise Wochen oder Monate dauert, oder Jahre.“ Er verstreut Dankbarkeit für das Erlebte, zugleich sind auch Mut und Durchhaltevermögen für das Kommende und Geborgenheit in der Liebe seine Wünsche.

Zu erreichen ist „der tägliche Ernst“ über seine Internetseite www.ernstburmann.de. (pfl)

