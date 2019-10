00:34 Uhr

Erste Warnstreiks an der Uniklinik

Am Freitag stehen Tarifverhandlungen an

Die Gewerkschaft Verdi hat Teile der Beschäftigten am Universitätsklinikum Ulm zu einem Warnstreik während des Frühdiensts am heutigen Donnerstag aufgerufen. Damit soll einer Mitteilung der Gewerkschaft zufolge der Druck auf die Arbeitgeber vor der zweiten Verhandlungsrunde über den Tarifvertrag am Freitag erhöht werden.

Unter anderem Beschäftigte aus den OP-Bereichen und weiteren Betten- und Funktionseinheiten sind dazu aufgerufen worden, die Arbeit stundenweise niederzulegen. „Der Streik richtet sich nicht gegen die Patienten,“ betont Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm.

Am Mittwoch war geplant, dass sich Beschäftigte und Auszubildende der Uniklinik unter dem Motto „Frühstück statt Frühdienst“ am Donnerstag zwischen 7 und 9 Uhr im Haus der Gewerkschaften am Weinhof versammeln und dort für ihre Forderungen Flagge zeigen.

In den vergangenen zwei Wochen waren in der Uniklinik-Belegschaft Unterschriften für die Tarifforderungen gesammelt worden. „Die Beschäftigten in Ulm stehen hinter der Verdi-Forderung und erwarten ein verhandlungsfähiges Angebot von ihrem Arbeitgeber“, berichtet Maria Winkler. Bei der ersten Verhandlungsrunde hatten die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.

Verdi hat mit dem Arbeitgeber Regelungen über einen Notdienst getroffen. Diese sehen vor, dass für eventuelle Notfälle eine ausreichende Personalbesetzung vorhanden ist, jedoch bewusst terminierte Maßnahmen und Diagnostik an diesem Tag nicht beziehungsweise erst ab Mittag stattfinden. (az)

