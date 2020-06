13:40 Uhr

Ertappter Dieb leistet sich Gerangel mit Zeugen

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann zwei Parfums einsteckte. Vor dem Geschäft in Ulm kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Ein ertappter Dieb hat sich am Dienstag in Ulm eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Zeugen geliefert. Nach Angaben der Polizei hatte der Zeuge den Täter gegen 9.15 Uhr in einem Geschäft in der Hirschstraße dabei beobachtet, wie er zwei Parfums einsteckte. Der Zeuge sprach den Dieb vor dem Eingang des Geschäfts an. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden gingen. Anschließend flüchtete der Täter. Die Beute ließ er zurück.

Die Polizei suchte sofort nach dem Unbekannten, konnte den Mann aber nicht mehr antreffen. Der Täter ist nach Zeugenangaben möglicherweise Südeuropäer, etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er trug einen grauen Kapuzenpulli sowie eine blaue Hose und hatte einen grauen Rucksack dabei. Jetzt ermittelt die Polizei (Telefon 0731/1880) gegen den Unbekannten wegen räuberischen Diebstahls. Der Zeuge erlitt leichte Verletzungen. (az)

