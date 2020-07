vor 36 Min.

Es brummt und summt auf der Blumenwiese

Felder bei Oberhausen stehen in voller Blüte

Die Saat ist aufgegangen: Seit einigen Tagen zeigt sich die Blühfläche, die der Landwirt Franz Bissinger nahe des Weißenhorner Stadtteils Oberhausen angelegt hat, von ihrer schönsten Seite. Das gefällt nicht nur den Menschen. „Es brummt und summt millionenfach“, sagt Bissinger und spricht damit die zahlreichen Insekten an, die sich an dem bunten Feld erfreuen.

Mithilfe von knapp 100 Blühpaten hat der Landwirt aus Ellzee im Kreis Günzburg die freie Fläche in eine riesige Blumenwiese umgewandelt. Ein erstes Projekt dieser Art hat Bissinger 2019 in seinem Heimatort umgesetzt. Ihm ist nun wichtig, dass die Blühpaten nichts verpassen und die drei Felder bei Oberhausen in den nächsten Wochen aufsuchen. Zwar blühten dort bis in den Herbst hinein Pflanzen, aber von Juli und Anfang August sei einfach die schönste Zeit, um dort Picknick auf der eigenen Parzelle zu machen, sagt Bissinger.

Die einzelnen, jeweils von Blühpaten unterstützten Parzellen sind angelegt und auch beschildert, wie der Landwirt mitteilt. Die Flächen, die nicht beschildert sind, haben Paten finanziert, die jeweils 50 Quadratmeter große Flächen gebucht haben. (jsn)